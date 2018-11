Gilets jaunes : pourquoi certains Français ont nettement plus de raisons que d’autres de se plaindre de l’évolution de leur pouvoir d’achat

Atlantico: L'absence de prise en compte du niveau de vie pour déterminer l'impact du prix du carburant ne met-il pas en évidence une forme de méconnaissance de la situation ?

Philippe Crevel : L’analyse du pouvoir d’achat à partir d’un seul produit ou service n’a que peu d’intérêt. En effet, ce qui compte, c’est le pouvoir d’achat global. En outre, les comparaisons dans le temps n’ont qu’une valeur très relative En 1970, les impôts étaient moins élevés et il n’y avait pas Internet. Ce qui est certain, c’est que depuis le début de la crise de 2008, le pouvoir d’achat des ménages est en berne. Le chômage élevé, la hausse des prélèvements obligatoires n’y est pas pour rien. Les Français les plus modestes ont été les plus touchés tout à la fois par les taxes que par la faible revalorisation des revenus professionnels.

Pour les classes moyennes et les classes aisées, les gains ont été également faibles. Par ailleurs, il est certain que les habitants en zone rurale sont touchés par la hausse des taxes quand ceux des villes le sont par le relèvement des prix des transports publics. Les retraités ont eu à subir depuis 10 ans des hausses répétées de leurs prélèvements quand dans le même temps leurs pensions sont gelées. Les jeunes sont confrontés à des problèmes d’insertion, réduisant leur pouvoir d’achat.

Il est notamment rappelé que les prix à la pompe étaient plus élevés dans le courant des années 70. La part de dépenses contraintes (immobilier par exemple) entre aujourd’hui et les années 70, pour les ménages français n'est-elle pas sous évaluée dans cette approche ?

Les ménages français ont du, depuis les années 70, faire face à l’augmentation des dépenses dites pré-engagées, c’est-à-dire des dépenses sur lesquelles ils n’ont pas réellement la main. Figurent notamment les dépenses de logements, les abonnements aux réseaux, les assurances, etc. Il faudrait ajouter les impôts et taxes. Ces dépenses absorbent plus de 30 % du budget des ménages. Le poids du logement a explosé ces vingt dernières années surtout pour les jeunes locataires. Le pouvoir d’achat hors dépenses pré-engagées a diminué drastiquement.

Certes, il faut néanmoins relativiser cette affirmation car certains postes de dépenses ont diminué ces 30 dernières années. Le poste habillement et transport collectif est en baisse. Pour le premier, ce sont les importations en provenance des pays d’Asie qui expliquent cette évolution quand pour le second, c’est l’accroissement de la concurrence qui a fait baisser les prix. Les produits agricoles ont eu tendance à baisser des années 80 aux années 2010 mais depuis plusieurs années, ils augmentent en raison de la consommation accrue des produits bios. Il n’en demeure pas moins que le ressenti joue en défaveur de l’amélioration de la situation. Le problème numéro un est, en France, le logement qui est cher et cela malgré plus de 37 milliards d’euros d’aide.