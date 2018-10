House Of Collomb : comment le maire de Lyon a construit son emprise sur la capitale des Gaules

Atlantico : Que révèle la démission du maire de Lyon, Georges Képénékian, afin de permettre à Gérard Collomb de reprendre le poste ?

Raphael Ruffier-Fossoul : Voir que Gérard Collomb décide de revenir à la mairie de Lyon montre d'abord qu'il ne revient pas à la métropole de Lyon. Tout simplement car il ne peut pas la reprendre. Or, le Grand Lyon, c'est son bébé. C'est bien lui qui a créé les nouveaux statuts de la métropole et c'est pourtant là où se joue le pouvoir au niveau local désormais.

Le problème c'est que les élus de la métropole ne doivent pas leur élection à Gérard Collomb et se représenter devant eux aujourd'hui serait trop dangereux. Les amis d'hier, qu'ils soient socialistes ou divers droite ont des raisons d'être fâché avec lui et peuvent avoir envie de lui infliger symboliquement une défaite

Le fait qu'il reviennent à la mairie de Lyon est déjà un aveu de faiblesse sur sa propre ville.

A la ville de Lyon, Gérard Collomb est élu depuis suffisamment longtemps et tient très bien son conseil municipal. Georges Képénékian de son côté est un vieux compagnon de route du désormais ex-ministre de l'Intérieur et n'a pas l'ambition de rentrer en conflit avec Gérard Collomb.

Comment évaluer les critiques de l'opposition évoquant des termes comme baronnie médiévale, joug féodal, retour de l'ancien monde, manœuvres d'un autre âge ?

Gérard Collomb pour expliquer qu'il reprend la mairie de Lyon dit qu'il anticipe la loi sur le cumul des mandats qui ne lui permettra plus en 2020 de cumuler et la ville et la métropole. Mais il oublie que cette loi prévoit aussi la limitation dans le temps des mandats…

Les réactions nationales sur la démission de Collomb et sa candidature à Lyon montrent que cela fait vraiment "ancien monde". Il y a un décalage entre l'image du mouvement LaREM d'Emmanuel Macron et ce geste politique de Gérard Collomb qui préfère conserver son pouvoir dans sa ville à servir son pays. Ce qui est étrange alors que lui-même fait un diagnostic assez grave de la situation dans les banlieues françaises.