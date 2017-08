Gérard Bremond,celui qui a inventé le mariage de l’immobilier et des vacances

Gérard Bremond va passer les 79 ans et s’il y a bien un sujet tabou dans l’entreprise, c’est celui de sa succession.Il a toujours bon pied, bon œil, un chantier gigantesque à Marne-la-Vallée et surtout des projets à la pelle, avec des investisseurs chinois qu’il a convaincu que son modèle pouvait participer à l’équipement touristique de la Chine.

Du coté patrimonial, tout est réglé avec les enfants et une fondation à vocation caritative. Du cotémanagement, il compte sur le potentiel de ses collaborateurs et collaboratrices, d’ailleurs qui lui font confiance depuis tant d‘années.

L’histoire du groupe Pierre et vacances Center parc est celle d’un projet fou.

Un succès économique extraordinaire, qui en toute logique, n’aurait pas dû exister. Pierre & Vacances, entreprise française est devenu le numéro 1 de la résidence hôtelière en Europe avec un modèle de développementauquel personne ne voulait croire au départ. Son inventeur n’essuyait que sarcasme.

L’inventeur, le coupable, c’est lui. Gérard Bremond. En moins d’un demi-siècle, il a constitué un empire. L’empire est devenu incontournable sur le marché mondial du tourisme.

Le groupe Pierre & Vacances, c’est six marques de résidences tourisme, la marque Pierre et vacances bien sûr mais autour une pléiade de filiales, lesrésidences Orion, les résidences Maeva, les résidences de luxe MGM,les hôtels Adagio en fait, des appart-hôtel en centre-ville, sans oublierévidemment Center parcs, acquis en 2003 et devenu depuis la locomotive du groupe.

A tel point que le groupe s’appelle désormais PV-CP, Pierre et vacances Center Parcs. Précisément, 250 destinations dans 6 pays, les Pays-Bas, la Belgique,l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France, plus de 45.000 appartements en gestion, 210.000 lits, 10 millions de clients dont la moitié d’étrangers, 1,5 milliards de chiffre d’affaires, 10.000 collaborateurs. Coté en bourse juste avant l’an 2000. Voilà pour la carte d’identité.

Mais les chiffres ne sont rien. La dynamique de cette histoire est passionnante. Gérard Bremond a tout fait, tout imaginé, tout géré depuis 50 ans. Très récemment encore, il s’est lancé dans un programme pharaonique à côté de Marne-la-Vallée. Un village nature pour 25 000 résidents. 25 000 résidents, une ville moyenne qui serait peuplée de vacanciers mais une ville qui ne sort de nulle part, à coté de Disney Paris. Il veut recréer la vie. Tout, les forêts, les lacs, les collines. Tout est prévu, programmé et financé. Tout est signé. Il y pense depuis plus de 15 ans. Ce chantier peut l’occuper encore 25 ans. Il est sûr de lui, de son coup. Le dernier, ce projet visionnaire a de quoi affoler les compteurs. C’est pour cela qu’il en parle peu. Il laisse dire. A 79 ans il s’émerveille d’être encore capable d’un tel projet. D’une telle provocation. D’autant que les Chinois se passionnent pour son modèle.