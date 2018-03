Gérald Darmanin, ce nouvel Edgar Faure (et pourquoi ça nous en dit long sur l’état de la Ve République)

Fluidité dans les valeurs défendues (économie ou mariage pour tous), capacité d'adaptation à tous et à tout, à garder des liens avec ses anciens mentors parfois "trahis", en quoi Gerald Darmanin pourrait-il être comparé à Edgar Faure ? ​

Jean PETAUX : Il faut toujours se méfier des comparaisons, surtout entre deux personnalités politiques qui sont nées à 74 ans d’intervalle, Edgar Faure en 1908 et Gérald Darmanin en 1982. On voit bien les conséquences de cet écart, pas seulement parce que le premier pourrait être le grand-père, voire l’arrière-grand père du second, mais parce que c’est presque tout le XXè siècle qui les sépare. Un siècle de fureur et de sang qu’Edgar Faure a traversé brillamment en étant, à 21 ans, le plus jeune avocat de son temps.

Tout comme Pierre Mendes-France et avant lui Jean Zay, autres grandes figures du Parti Radical-socialiste, le furent aussi. Edgar Faure a été procureur général adjoint au procès de Nuremberg, représentant la France dans cet événement unique dans l’histoire qui vit naitre la notion de « crime comme l’humanité » consécutivement à la « destruction des Juifs de Europe » (R. Hilberg). Et puis il a surtout été un des ministres parmi les plus importants de la IVè République, deux fois présidents du Conseil et, après son ralliement au général de Gaulle à la faveur de la première campagne présidentielle au suffrage universel (celle de novembre-décembre 1965), il occupera plusieurs postes ministériels importants dont celui remarqué de ministre de l’Education nationale et des Universités après les événements de Mai 68 en étant l’auteur de la fameuse loi cadre qui passera à la postérité sous le nom de « loi Edgar Faure ».

A côté de lui Gérald Darmanin, 35 ans depuis le 11 octobre 1982, fait évidemment figure soit de « petit pois », soit de « vieux » comparé au parcours considérable d’Edgar Faure à son âge, soit d’amateur en matière d’opportunisme politique. Edgar Faure, dont l’humour, le sens de la répartie, la verve et le « zozotement » faisaient régulièrement le bonheur des « chansonniers » de l’époque et des dessinateurs du « Canard Enchainé » avait coutume de répondre quand on le traitait de « girouette » (tellement il fut un adepte des « changements de cap » et des « tirages de bord ») : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent ». Gérald Darmanin a-t-il, comme Edgar Faure, un certain talent pour « prendre le vent » ?

Homme du Nord, né à Valenciennes, peut-être que Gérald Darmanin fait siennes les paroles de Jacques Brel dans sa si belle chanson « Mon père disait » : « Mon père disait / C'est l'vent du nord / Qui fait craquer les digues / A Scheveningen / À Scheveningen, petit / Tellement fort / Qu'on ne sait plus qui navigue / La mer du nord / Ou bien les digues ». Le (court) cv politique de G. Darmanin tendrait à confirmer l’hypothèse selon laquelle le vent de la politique est tellement fort, comme le vent du Nord de Brel, « qu’on ne sait plus qui navigue » entre les convictions et les conjurations. Mais, après tout, il est une toute autre manière de lire le cursus honorum politique de l’actuel ministre des « Comptes publics », aux antipodes de l’étiquette que lui colle ses anciens amis politiques, celle d’être un opportuniste cynique et sans foi ni loi. La manière positive de lire sa biographie politique c’est celle qu’il défend (ce n’est pas surprenant) et qui revient à dire : « Moi je ne bouge pas, ce sont les autres qui tournent autour de moi ou bien qui se droitisent par exemple ». On peut aussi considérer que Darmanin, entré tout jeune en politique pour en faire son métier (collaborateur de Jacques Toubon, député européen, RPR puis UMP), n’a pas les ressources professionnelles, relationnelles voire intellectuelles de son illustre prédécesseur Edgar Faure. Il lui faut donc, sans aucun doute, louvoyer encore plus qu’Edgar Faure pour « survivre » dans les flots du grand fleuve politique qui file vers la mer. « Louvoyer » ici signifie clairement saisir les opportunités qui se présentent, construire des compromis et élaborer de nouvelles alliances avec les adversaires d’hier. De là à ce que les jaloux, les ex-compagnons et les « faux amis » anticipent sur ce vocabulaire (ou le transforment) et confondent « opportunités » avec « opportunisme » ; « compromis » avec « compromission » et « nouvelles alliances » avec « trahison des engagements précédents », l’occasion est belle et… facile.