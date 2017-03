Géographie de la France sinistrée : comment des villes entières se sont retrouvées plombées par la crise de l'industrie automobile

Les récentes études (dont celles de Laurent Davezies, de l’Insee ou de France Stratégie) portant sur l’évolution territorialisée de l’emploi en France depuis la crise de 2008, réalisées à l’échelle des zones d’emploi ou des aires urbaines de l’Insee, montrent que les grandes métropoles sont, en règle générale, beaucoup plus dynamiques que le reste du territoire hexagonal. Néanmoins, aucune étude ne s’est intéressée à aller plus en détail, c’est à dire à l’échelle communale, qui permet d’affiner la question.

En effet, au sein même d’espaces dynamiques, les grandes métropoles, certains territoires peuvent être perdants, contribuant à la paupérisation d’une partie de leur population. A contrario, il peut exister des espaces dynamiques dans des zones de la « France Périphérique » globalement déclinantes.

L’objet de cet article est donc d’analyser l’évolution de l’emploi dans les communes comptant plus de 10 000 emplois en 2013, en individualisant les 20 communes connaissant la plus forte croissance de leur nombre d’emplois des 20 communes subissant le déclin le plus important en pourcentage. Ce travail repose sur les données issues des recensements de l’Insee, qui, comme pour la population municipale, peuvent être entachées d’un biais du fait de la qualité insatisfaisante de la nouvelle méthode de recensement à l’échelle locale. Cependant, les tendances sur une période de cinq ans pour les communes affichant les plus fortes variations sont suffisamment franches pour ne faire guère l’ombre d’un doute.

Concernant la liste des 20 « communes perdantes », il est possible de tirer plusieurs enseignements.

Le premier, qui confirme les analyses précédentes à l’échelle des aires urbaines ou des zones d’emploi, montre que les agglomérations de taille moyenne sont plus touchées par le déclin de l’emploi, puisque 11 des 20 communes concernées sont situées en-dehors des grandes métropoles, soit les agglomérations de Montbéliard (Sochaux), Saint-Omer (Arques), Saint-Chamond, Flers, Saint-Dié-des-Vosges, Troyes, Laon, Montluçon, Douai, Mulhouse et Châteauroux.

Le deuxième enseignement, qui constitue l’apport principal de l’analyse à l’échelle communale, est l’impact majeur de l’industrie automobile, particulièrement touchée par la crise, et, plus particulièrement, du groupe PSA et de ses sous-traitants. Le déclin de l’emploi le plus élevé de France, soit une perte de 18 % en cinq ans, se retrouve à Sochaux, usine-mère du groupe PSA et les communes d’Aulnay-sous-Bois, Mulhouse et Flers (Faurecia) apparaissent aussi dans la liste. Par ailleurs, d’autres communes, où est présente l’industrie lourde, ont aussi fortement souffert, comme les verreries d’Arques ou le secteur de la métallurgie/pétrochimie de Fos-sur-Mer.