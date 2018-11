Génome : ne vous inquiétez pas si on vole vos données génétiques, elles ne valent rien… En tout cas pour l’instant

Atlantico : Un article du site Medium s'interroge sur la possibilité d'un vol de génome. Concrètement, quelles informations sont aujourd'hui liées au génome d'un individu ? Qu'encourt-on à se faire dérober les informations contenues dans son génome ?

Laurent Alexandre : D’abord, le génome d'un individu permet de déterminer ses origines géographiques, ce qui peut poser des problèmes d'ordre politique à un individu. Par exemple, chez les suprémacistes blancs.

Chez l'un des leaders des suprémacistes des États-Unis, le test a révélé qu'une partie de son génome était d'origine afro-américaine.

Autre information révélée par le génome d'un individu : les informations d'ordre familial. L'un de mes amis, notoirement connu, s'est fait séquencer auprès d'une société américaine spécialisée. Il a découvert que l'un de ses grands-parents n'était en réalité pas son aïeul.

Le séquençage permet aussi d'établir, chez une personne, un certain nombre de prédispositions ou de caractéristiques médicales, psychologiques et cognitives. Par exemple, certaines variants génétiques favorisent certains comportements sexuels, même s'ils ne les déterminent pas à 100%. On sait ainsi que certains variants génétiques favorisent le fait d'être gay plutôt d'hétérosexuel. Or, il s'agit d'une information qui, en politique, notamment, peut avoir des conséquences graves. Ces informations peuvent servir à faire chanter quelqu'un, ou pousser à faire une enquête ciblée ultérieure visant à découvrir des informations sensibles.

En ce qui concerne les caractéristiques cognitives, on peut déterminer, de manière de plus en plus précise, les caractéristiques intellectuelles et psychologiques d'un individu.

C'est aussi valable pour l'état de santé d'une personne. Le séquençage du génome permet par exemple d'établir la maladie que quelqu'un cacherait, ou dont il serait lui-même inconscient. On sait ainsi que Sergueï Brin - qui s'est fait séquencer par l'entreprise de séquençage dont Google est actionnaire, 23andMe -, a trois chances sur quatre de développer la maladie de Parkinson. Et s'il a publiquement révélé cette information, cela peut être problématique pour d'autres personnalités publiques, politiques par exemple. Et de la même manière, une personne dont on saurait qu'elle présente une prédisposition à une maladie mortelle, pourrait être fragilisée. Cela peut même favoriser l'empoisonnement, par un tiers malveillant : le séquençage peut permettre de voir quelles sont les fragilités hépatiques, médicales... Tout cela pour choisir le bon poison à destination d'un individu précis. Il est aussi possible de déterminer les maladies dont souffre une personne, et donc ses faiblesses.

En résumé, le séquençage du génome offre de multiples utilisations, notamment malveillantes, aux personnes qui pourraient se les procurer. Cela permet même d'avoir une idée du portrait psychologique de l'individu séquencé. On sait que certains variants génétiques favorisent certaines caractéristiques psychologiques. Et cela peut faciliter la manipulation de cette personne.