Générations gâchées : comment l’Education nationale passe totalement à côté des besoins des (nombreux) neuro-atypiques

Atlantico : Un récent article de Wired détaille comment les écoles ont longtemps échoué à former les enfants neuroatypiques parce qu'il les ont préparés à des emplois classiques adaptés à la société post-révolution industrielle. Est-ce quelque chose que vous avez également constaté ? Pourquoi l'école classique a-t-elle échoué à former les enfants neuroatypiques ?

Philippe Garnier : Effectivement, parfois la scolarisation ne prend pas assez en compte la diversité. C'est à dire qu'il y a certains enseignants - sans qu'il faille pour autant généraliser - qui ont tendance à faire la même chose pour tout le monde, y compris avec des élèves qui s'éloignent un petit peu de la norme.

Donc les activités proposées ne correspondent pas forcément aux besoins spécifiques des enfants neuroatypiques.

Il y a probablement une remise en cause de l'école à effectuer. Chez certains des enseignants, c'est leur formation qui est en cause. Celle-ci ne prépare pas forcément à accueillir au sein de leur classe des élèves avec des profils très divers. On leur apprend à enseigner les maths, le français, etc pour l'élève moyen, et pas forcément à adapter les programmes aux différentes spécificités.

Il est aussi vrai qu'en France, on a un système qui repose sur la présence d'un enseignant pour un groupe d'élèves, pour une classe. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Italie, par exemple, pour des élèves en situation de handicap, il y a deux enseignants dans la même classe : un enseignant classique et un enseignant spécialisé qui va aider à faire en sorte que la pédagogie soit plus adaptée aux élèves qui ont des besoins spécifiques. Dans d'autres pays encore - et quelques établissements français le font -, l'école s'organise de telle façon à ce que ne soit pas forcément tout le temps le même enseignant avec les mêmes élèves mais que des groupes de besoin soient organisés, de telle façon à ce que l'ensemble de l'équipe pédagogique puisse essayer de répondre aux besoin des enfants. Par exemple, pour un groupe de non-lecteurs, plusieurs classes peuvent être regroupées avec un enseignant et la pédagogie sera adaptée à ces jeunes-là, au moins pour un petit moment.

Comment, en France, sont désormais pris en charge les enfants neuroatypiques ? Quelles différences il y a-t-il avec les cursus classiques qu'ils suivaient auparavant ? Dans quelle proportion les enfants neuroatypiques suivent-ils des cursus adaptés ?

Il y a, en France, des dispositifs institutionnels qui sont mis en place. Dans les écoles, collèges et lycée, il y a ce qu'on appelle des unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), des dispositifs destinés aux élèves en situation de handicap, parmi lesquels on retrouve des élèves autistes, dislexiques, des élèves avec des déficiences intellectuelles, etc. Ces ULIS sont des dispositifs dans lesquels les élèves vont être regroupés pendant une période de la semaine dans une classe spécifiques. Le reste du temps, ils vont aller dans une classe ordinaire et pouvoir être conseillés, accompagnés par un enseignant spécialisé. Ce dernier va conseiller les enseignants ordinaires pour adapter leur pédagogie. Ceci dit, ces dispositifs ne sont pas du tout présents dans chacune des établissements scolaires en France. Il y en a un certain nombre.

Egalement, certains élèves neuroatypiques en classes ordinaires sont accompagnés par ceux qu'on appelle des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). C'est la maison départementale pour les personnes handicapées qui indique, à travers une commission, que ces élèves ont vraiment d'un accompagnant, mais ce n'est pas automatique. Ce sont les parents, en premier lieu, qui font la demande auprès de l'entité publique. Toutes les informations relatives à l'enfant (médicales, scolaires, sociales, etc.) sont ensuite transmises à la maison départementale, puis une commission examine les dossiers et détermine les aides qui peuvent être apportées à ces enfants. Il peut s'agit d'une aide humaine, d'aides techniques. Par exemple, pour les élèves dyslexique, il y a des logiciels, des ordinateurs adaptés, qui permettent de faciliter le travail des enfants.