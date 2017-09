Génération occasions manquées : Merkel, Trump, May, Johnson, Macron, Mélenchon... l'ère des grands hommes qui n'en étaient plus ?

Atlantico : La génération des dirigeants occidentaux actuellement au pouvoir semble être en difficulté dans une époque riches en bouleversements. Des difficultés de l'administration Trump, à celles rencontrées par Theresa May et Boris Johnson en plein Brexit, en passant par une Angela Merkel affaiblie à un Emmanuel Macron confronté à la menace d'un coup d'arrêt de son projet européen, le monde occidental peine se sortir de ses difficultés. De la même manière, les oppositions internes à ces dirigeants ne semblent pas plus inspirées, notamment dans le cas d'un Jean Luc Mélenchon incapable d'incarner une alternative crédible aux projets d'En marche.

En quoi cette génération pourrait elle être celle des occasions manquées ?

Rémi Bourgeot : Cette crise politique dure depuis plus de quatre décennies. La crise financière débutée en 2007 a entamé en profondeur les illusions qui devaient cacher cette misère politique, celle de la mondialisation heureuse et de la gouvernance mondiale en particulier ; ce que Maurice Allais avait identifié dès les années 1970 comme une rupture dans le fonctionnement du capitalisme, contraire en réalité aux principes du libéralisme. La confusion entre action réfléchie et communication est évidente aux yeux de nombreux observateurs, mais il faut surtout y voir un rapport au monde dont il est extrêmement difficile d’extraire le système politique. Christopher Lasch avait à la même époque très justement noté le basculement dans cette forme de surréalisme communicatif, dès John Kennedy mais surtout avec Richard Nixon et l’entrée dans l’ère de la « gestion de crise », rengaine dont on ne sait même plus si elle vise la résolution des phénomènes en question ou si elle constitue un mode de communication politique à part entière, par ailleurs désespéré et systématiquement voué à l’échec.

Nous vivons une période de remise en cause fondamentale du cadre politique et économique. Pour autant nos dirigeants ont été biberonnés à ces mêmes illusions quand à la « gouvernance » et, même lorsqu’ils tentent de se dépasser, restent englués dans un océan d’illusions duquel ils n’osent véritablement s’extraire. Par ailleurs le cadre bureaucratique globalisé, avec l’unanimisme qui le caractérise, pénalise l’émergence de nouvelles approches, notamment sur le plan technologique. La crise ne provient pas seulement de politiques dysfonctionnelles mais, d’une certaine façon, de l’affaissement de la notion même de politique au profit d’une « gouvernance » fantasmée, issue du modèle managériale, et de la croyance dans les plateformes de négoce financier comme messagers d’une sorte de vérité absolue. De nombreux dirigeants, aux premières loges de cette crise, ont une compréhension réelle des dysfonctionnements mais sont confrontés à un sentiment d’implacabilité.

Parmi les exemples que vous prenez, Theresa May a fait un travail d’aggiornamento économique important, en allant jusqu’à se soucier de la réindustrialisation de son pays, alors que le thème même de la politique industrielle était jugé blasphématoire il y a encore peu de temps. Boris Johnson tente pour sa part de trouver une approche qui puisse réconcilier l’élite dont il est issu aux classes populaires, mais ne semblent pas pressé d’assumer cette responsabilité. Emmanuel Macron a compris la gravité des dérives des dernières années en particulier sur le plan éducatif et géopolitique, mais il reste enfermé sur le plan économique dans l’idée d’un modèle allemand fantasmatique et de réformes européennes profondément rejetées par l’électorat et l’establishment allemand, d’autant plus avec la pression d’une extrême droite en pleine ascension. Angela Merkel, de par son itinéraire, est un véritable personnage de roman, mais elle ne propose aucune autre vision que celle d’un barycentre des forces politiques allemandes et n’a pas de projet pour stabiliser l’Europe, au-delà de la défense mordicus des intérêts commerciaux de son pays.