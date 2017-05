Génération Macron, génération obsession pour le modèle allemand ?

Atlantico : Comment est-il possible ​d'interpréter l'arrivée au pouvoir de ce qui ressemble à une "génération modèle allemand", habituée à manier les idées de "compétitivité", de zéro déficit, ou de volonté de mettre l'accent sur les résultats de la balance commerciale du pays ? Peut-on parler d'une forme d'hégémonie culturelle allemande sur nos gouvernants ?

Edouard Husson : Vous avez raison de souligner le rôle joué par Wolfgang Schäuble, la personnalité politique la plus influente d'Allemagne après Angela Merkel. Son aura vient, entre autres facteurs, de ce qu'il a été ministre d'Helmut Kohl. Pour les Français, il est plus accessible qu'Angela Merkel; apparemment plus facile à déchiffrer; et Schäuble lui-même en joue énormément pour imposer son autorité à cette jeune génération de politiques français que vous appelez "génération modèle allemand". Mais il ne faut pas inverser les facteurs, Macron, Le Maire ou Sylvie Goulard pensent comme ils pensent parce qu'ils sont disposés à écouter M.

Schäuble et parce qu'ils ont depuis longtemps perdu presque tout sens critique vis-à-vis de l'Allemagne. Nous sommes une bien curieuse société: au plan individuel nous nous gargarisons de notre côté "je franchis la ligne blanche si je veux"; et puis les mêmes individus peuvent être d'un conformisme total, s'en remettre à des gourous et des pensées uniques.

C'est le cas concernant l'Allemagne. Regardez l'influence qu'a exercée pendant des années Alfred Grosser, depuis son magistère de Sciences Po, pour imposer un discours sur l'Allemagne gentille organisatrice de l'Europe des bisounours. Son discours était totalement creux (ouvrez un livre de Grosser aujourd'hui, il ne reste rien sinon une compote de bons sentiments) mais revenait à poser pour seul horizon une relation franco-allemande sans aspérités. Par exemple Grosser détournait de faire de la recherche sur le nazisme - parler d'une Allemagne contre-modèle aurait risqué de casser la construction franco-allemande prétendait-il. Critiquer Grosser a relevé longtemps de la lèse-majesté parce que cet homme avait un seul talent: faire croire qu'il était la référence française sur l'Allemagne; en fait il commentait toujours "Le Monde" et la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" de la veille.... Grosser n'est qu'un des facteurs d'explication mais il est important parce qu'un certain nombre de ses anciens élèves de Sciences Po préparaient ensuite l'ENA. Il faudra un jour écrire l'histoire de la conversion au "modèle allemand" de l'inspection des Finances. C'est à Bercy que tout s'est joué, en 1990-1991, lors de la réunification: la Bundesbank, en désaccord avec le gouvernement Kohl sur le taux de change "un mark de l'Est pour un mark de l'Ouest" a décidé de remonter les taux d'intérêt drastiquement. Contrairement à ce que l'on croit, les responsables de la. Bundesbank ne voulaient pas imposer leur volonté aux Français: ils ont prévenu leurs partenaires de ce qu'ils allaient faire et ont proposé une réévaluation du mark. C'est Bercy et la Banque de France qui ont refusé, criant à la dévaluation du franc! Entre 1983 et 1990, la politique du franc aligné sur le mark était devenue un dogme. Le Maire, Sylvie Goulard, Macron sont les héritiers de cette histoire récente mais oubliée. Le plus frappant dans l'attitude de la "génération modèle allemand", c'est le fait qu'ils continuent à parler de compétitivité alors que l'enjeu de la troisième révolution industrielle est l'innovation; de "déficit zéro" alors qu'il s'agit d'investir massivement dans l'ère numérique. Nos jeunes gouvernants nous parlent encore de l'économie du siècle dernier.

Alexandre Delaigue : Cette hégémonie culturelle existe très clairement. Elle correspond à toute une génération baignée dans le « tournant de 1983 ». Avant cette période, la politique économique en France était largement fondée sur un système de changes fixes et la capacité, pour récupérer de la compétitivité, de négocier des dévaluations du franc. Cette période a été vue comme celle de tous les péchés (dette publique, perte de compétitivité, etc) et il fallait trouver un modèle de substitution, qui a été celui du pays auquel on quémandait ces dévaluations : l’Allemagne. De là est né ce complexe de l’Allemagne qui réussit tout et de la France qui doit devenir allemande. Le parcours d’un Jean-Claude Trichet est exemplaire de ce point de vue.

Un autre ouvrage a synthétisé ce point de vue : celui de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, qui décrivait l’opposition entre un capitalisme « rhénan » fondé sur la politique industrielle, les bonnes relations travailleurs-dirigeants, la poussée vers la qualité, la réticence envers la finance, et un capitalisme « anglo-saxon » orienté vers le contrat et la finance. Le livre en lui-même est intéressant, mais la leçon qu’il suggère : la France devait selon lui, suivre le « modèle rhénan » est criticable et a eu des conséquences néfastes. Cela fait des décennies qu’à coup de subventions et d’aide à la compétitivité on essaie de faire monter en gamme l’industrie française, sans succès notable.