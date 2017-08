Génération digitale ? Pas si vite, les Millennials sont autant dépassés par notre environnement numérique que leurs aînés

Une étude publiée dans la revue Nature récemment affirme que le "digital native", enfant de la génération numérique disposant de prédisposition dans l'environnement numérique, est un mythe et donc que les Millenials n'ont pas d'avantage en matière de nouvelles technologie et d'apprentissage numérique. Qu'en pensez-vous ?

Jonathan Znaty : Je suis d'accord avec cette étude. Les Millenials n'ont pas de prédisposition en termes d'utilisation des outils digitaux et numériques. Comme pour chaque classe d'âge, il me semble qu'il y a plutôt une différence en termes de profils d'apprenants, et donc de profils cognitifs. On a donc plutôt une diversité en termes de profils qu'en termes de générations. Il n'y a pas une grosse différence dans les études faites en termes de génération sur la capacité qu'ont les gens à utiliser les outils digitaux et collaboratifs.

À part certaines générations (particulièrement les 45-55 ans) qui ne sont pas les Millenials, on est dans des résultats quasi équivalents.

Quels sont les écarts réels qui existent aujourd'hui en termes de génération, et en quoi ne correspondent-ils pas à l'image portée par le "mythe" du digital native, celui d'une génération presque naturellement connectée aux nouvelles technologies ?

Aujourd'hui, ils utilisent les outils qu'on leur met à disposition. Si on leur avait donné d'autres outils non numériques, ils auraient appris avec d'autres outils. Ce qui compte à mon sens est la diversité des modes d'apprentissage et les formats de ressource d'apprentissage. Nous avons aujourd'hui à disposition Internet, Youtube, des outils sociaux, le smartphone… etc. A une autre époque, on avait le CDI, la bibliothèque. Alors oui c'est plus facile d'utiliser ces nouveaux outils sociaux. Mais c'est aussi vrai pour les autres générations, les X, Y et précédentes. Les X ne sont pas des digital natives pour autant, mais ils sont de très gros consommateurs de formation numériques. Les jeunes au contraire ne s'adaptent que peu face à cela, et vont même souvent se tourner vers d'autres modes d'apprentissage, à commencer par les pairs et personnes qui peuvent leur transmettre. Ils préfèrent souvent le coaching au digital qu'ils considèrent comme approprié à des activités plus "légères". Sur les hardskills et les postures, ils préfèrent un pair ou un sachant à l'outil digital.

Cette génération a-t-elle donc une vision trop ludique de ces outils pour les utiliser de façon optimale dans d'autres environnements que celui du divertissement ?

Oui, je pense.

Quel impact a eu cette croyance en une génération de digital natives dans les entreprises ?

On a cru qu'en embauchant un jeune, on allait avoir un quota de personnes "digitales". En termes de RH, on a fait de la gestion de quota plutôt que de l'inclusion et donc l'intégration de compétences différentes plutôt que de personnes différentes. Aujourd'hui on revient sur cette politique d'embauche, et on prend de moins en moins de jeune uniquement parce qu'ils seraient plus adaptés au numérique.