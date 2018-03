Génération anti-coalition : Kevin Kühnert, figure de proue de ces jeunes militants allemands déterminés à en finir avec le consensus mou

Atlantico : Le contexte difficile qui a pu, et qui entoure encore les négociations relatives à la formation d'une coalition de gouvernement en Allemagne ont pu faire émerger ​une jeune personnalité du SPD, Kevin Kühnert, notamment pour ses prises de positions anti-coalition. Comment comprendre le parcours de Kevin Kühnert au cours de ces dernières semaines, en quoi pourrait-il être un symptôme précurseur de la fin du consensus en Allemagne ?

Rémi Bourgeot : Le responsable du mouvement des jeunes sociaux-démocrates est parvenu à exprimer l’insatisfaction grandissante de nombreux militants du parti, jeunes et moins jeunes, à l’égard de la stratégie de participation quasi-systématique du leadership du parti à cette série de coalitions menées par Angela Merkel depuis 2005. On a pris l’habitude au travers des décennies de désigner comme grande coalition ou « GroKo » l’alliance gouvernementale de la CDU-CSU et du SPD, mais il convient de préciser que ce terme ne s’applique plus vraiment à cette coalition qui réunit désormais à peine plus que la majorité des électeurs.

Le rejet grandissant de la course aux ministères intervient dans ce climat très particulier où Martin Schulz avait exclu une quelconque participation au gouvernement de la part de son parti en raison du score désastreux auquel avait abouti sa campagne peu inspirée, à la suite de son rapatriement depuis le Parlement européen qu’il présidait. Il a finalement, après avoir mené les négociations de coalition, du s’effacer et renoncer à briguer un poste de ministre.

De nombreux militants associent l’effondrement électoral du parti (qui continue d’ailleurs selon les sondages, qui le placent derrière l’extrême droite) à la participation aux grandes coalitions précédentes et à la disparition du clivage traditionnel dans les politiques menées par les conservateurs et par les sociaux-démocrates.

En termes générationnels, on observe un conflit clair entre ceux qui ne résistent pas à la tentation de la course aux ministères (et les leaders sociaux-démocrates se sont montrés très gourmands sur ce plan) et ceux plus jeunes qui voient s’effondrer le parti dont il pensait prendre les rênes dans le futur. Kevin Kühnert est parvenu à incarner cette fronde au sein du parti pour des raison liés plus généralement au climat national, dans lequel le système de gouvernement par coalitions successives apparait à bout de souffle et est marqué par l’envolée de l’extrême droite. On observe un décalage entre le caractère prétendument consensuel du système de grande coalition et le caractère brutal que prennent les débats dans le pays. Kevin Kühnert s’est ainsi vu accuser par le tabloïde Bild, sur la base d’e-mails dont l’authenticité est contestée, d’avoir accepté l’aide, pour mener une campagne de dénigrement de la grande coalition, de la part d’un certain Youri qui se trouverait à Saint-Pétersbourg…