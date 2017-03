Gauche des valeurs à la Hamon ou gauche de la bonne gestion à la Macron : laquelle est finalement la plus conservatrice ?

Atlantico : Entre un Benoît Hamon qui assume de renouveler le PS d'un point de vue essentiellement des valeurs, sans se cantonner à un positionnement de frondeur, et un Emmanuel Macron qui envisage ce renouvellement essentiellement d'un point de vue économique, qui est le plus conservateur ?

Virginie Martin : Tout d'abord, il convient de préciser qu'Emmanuel Macron ne se reconnaît pas dans le logiciel de gauche, ce qu'il a dit à plusieurs reprises ; par ailleurs, un certain nombre de ses soutiens proviennent de la droite.

De plus, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron veut se présenter en dehors du clivage gauche/droite. Je pense que cela est plus dangereux que moderne.

Sur la question économique, il semblerait plutôt que la modernité soit associée à des candidats qui prennent en compte les enjeux du moment : l'environnement, la robotisation, la question du travail, l'Europe redynamisée, etc. On retrouve ces enjeux dans le projet de Benoît Hamon. Dans un entretien accordé cette semaine au Monde, il dit d'ailleurs que puisque nous avons moins d'États-Unis avec Donald Trump, il faut plus d'Europe. Cela me paraît être le bon sens actuellement, d'autant plus qu'il parle bien d'une Europe politique. Nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle avec, d'un côté, des politiques libérales qui donnent l'illusion d'un chômage faible, et de l'autre côté, des politiques comme celles appliquées en Grèce qui n'ont pas donné de résultats positifs. Pour Benoît Hamon, le dialogue politique doit être retrouvé à l'échelle européenne. Le tout économique est une illusion ; c'est une façon de concevoir le monde qui nous met, par définition, dans le mur dans la mesure où le politique est laissé aux extrêmes. Les gens ont besoin de politique.

Chez Emmanuel Macron, il y a très peu de choses de ce point de vue. À cause de son credo "ni de droite, ni de gauche", son programme ne peut être véritablement et totalement moderne. Si la modernité signifie gérer l'État comme une entreprise, on est là face à une vraie aberration. Un citoyen n'est pas là pour être productif, mais un citoyen. Envisager l'État comme une entreprise, c'est envisager la fin du politique d'une certaine manière. Le logiciel d'Emmanuel Macron n'est pas moderne : il ressemble un peu à un logiciel anglo-saxon des années 1990, fasciné par les nouvelles technologies, le management à tous les étages, etc. Aujourd'hui, les écrits académiques américains reviennent beaucoup sur cette lune de miel entre le management partout et le politique. Dans la Silicon Valley, beaucoup s'interrogent d'ailleurs sur le modèle des start-ups, le bien-être au travail, les effets négatifs d'Internet (cf. l'existence du DarkWeb), etc.

Le projet présidentiel d'Emmanuel Macron pourrait être considéré comme conservateur si l'on estime qu'il conserve les schémas dominants actuels en matière d'emploi, d'Europe, etc. Il y a beaucoup d'individualisme chez Macron ; et je ne sais pas si cette notion peut être caractérisée de moderne ou de conservatrice.

Jean-Philippe Vincent : Le programme de Benoît Hamon appartient à la veine du socialisme utopique (Fourier, Cabet, Leroux) tel qu’il a existé au XIXe siècle. Cette inspiration utopique est réapparue régulièrement dans l’histoire du socialisme depuis le début du XIXe siècle. Il s’agit d’une forme de millénarisme. On peut reprocher beaucoup de choses à ce courant d’idées, mais on ne peut pas lui reprocher d’être conservateur.

En ce qui concerne Emmanuel Macron, les choses sont plus complexes. Un mot sur Emmanuel Macron. Il me fait irrésistiblement penser – y compris au physique – à un homme qui s’est illustré à la fin de la IIIe République et sous Vichy : Paul Baudouin. C’était un jeune et brillant technocrate, inspecteur des finances, ancien directeur général de la Banque d’Indochine. Ce brillant sujet (et quelques autres brillants technocrates de son style : Bouthiller, Barnaud, Lehideux) pensait de façon simple : pour lui, la politique se résumait à gérer du mieux possible la société anonyme qu’était pour lui la France. Il n’avait pas de projet politique (il n’avait jamais été candidat à une élection), il n’avait qu’un projet managérial. Emmanuel Macron lui ressemble de façon étonnante dans ses idées. Macron pense, lui aussi, qu’il n’y a qu’un problème de gestion, qu’il n’y a pas de problème politique. C’est une conception très courte de la politique. Et cette vision est certainement plus conservatrice et plus primaire que celle de Hamon. Ce dernier, au moins, sait que la France n’est pas une société anonyme (SA) dont le seul problème serait de se trouver un bon PDG !