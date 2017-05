Gauche /droite, mondialiste contre nationaliste, peuple ou élites, globe-trotter ou assignés à résidence etc… : sur lequel des nouveaux clivages politiques allez-vous voter ?

Atlantico : Le clivage gauche-droite semble s'essouffler en ce début de 21e siècle, laissant apparaître de nouvelles ruptures au sein de nos sociétés, et qui semblent se superposer les unes aux autres. Plusieurs auteurs ont théorisé ces nouveaux clivages. Pour chacun d'entre eux, pensez-vous qu'ils apportent quelque-chose de nouveau, vous semblent-ils valables?

Edouard Husson : A vrai dire, je ne suis pas convaincu, pour ma part, que le clivage droite/gauche soit sur le point de disparaître. On dit souvent qu'il est né avec la Révolution française, lorsque les représentants de la Nation se sont divisés, en 1791, entre ceux, la droite de l'Assemblée, qui approuvaient le fait que le roi dispose d'un droit de veto (comme le président américain!) et ceux, la Gauche, qui le refusaient. Mais l'origine de la droite et de la gauche remonte en fait au Moyen-Age, lors de la querelle philosophique entre les "réalistes" et les "nominalistes".

Le réaliste croit que les concepts, les "universaux" ont bien une existence réelle. Il existe bien quelque chiose qui s'appelle "la France" et qui ne dépend pas seulement des individus appelés "Français". Le nominaliste, au contraire, pense que les concepts sont de simples constructions de l'esprit pour tâcher de décrire un lien entre plusieurs individus. Seuls des individus existent, qu'à un moment donné je regroupe sous l'appellation "Français" et "France". Le réaliste, l'homme de droite, juge qu'il existe une réalité politique, économique, sociale, qui est un donné, et qu'il nous revient de "découvrir", respecter, faire évoluer doucement. Le nominaliste, l'homme de gauche, parce qu'il ne voit dans "la France" qu'un mot, une abstraction répondant plus ou moins à une juxtaposition d'individualités, pense qu'il est possible de donner de nouveaux contenus à cette abstraction ou de la remplacer. Lorsqu'Edmund Burke le Britannique et Thomas Paine l'Américain s'affrontent sur la signification de la révolution, ils formulent de façon chimiquement pure, cette opposition. Paine exalte la Révolution et les droits de l'homme qui entendent façonner une nouvelle réalité à l'aide de concepts volontaristes; tandis que Burke est horrifié par le refus et la destruction du réel qu'impliquent ce même volontarisme.

La faiblesse des réalistes comme des nominalistes c'est de ne pas tenir compte du temps, de l'histoire, de l'évolution et de risquer de figer un débat. C'est bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'affrontement entre républicains et démocrates aux Etats-Unis; ou les termes du débat politique français tel que nous l'avons expérimenté durant cette présidentielle, ne correspondent pas à l'évolution du monde. A partir du moment où la gauche et la droite ne savent plus intégrer cette évolution du monde à leur débat fondamental (respecter le donné pour le faire évoluer doucement vs la rupture avec le monde tel qu'il est dans l'espoir de créer un monde meilleur), d'autres clivages apparaissent.