Gauche, droite, FN : tous démunis pour offrir un projet politique alternatif au pragmatisme de Macron

Emmanuel Macron continue de baisser dans les sondages d’opinion ce qui prouve tous les jours qu’il a été élu beaucoup plus par défaut que par adhésion. Cela dit, il n’a pas d’opposition structurée sur l’échiquier politique, quant aux mouvements de la rue sur lesquels la gauche investit grandement, on sait depuis la semaine dernière qu’ils restent sans résonnance ni conséquence sur la vie du pays.

La gauche continue d’exister certes, mais elle a montré ce week end qu’elle était incapable de proposer autre chose des réquisitoires à la limite de la caricature. Le parti communiste et le parti socialiste sont exsangues, la France insoumise permet à Jean-Luc Mélenchon d’exister, mais que dans les medias.

Il n’y a aucune proposition, aucun éclairage qui aille au-delà de la critique parfois violente de la gouvernance. Le parti socialiste, pour sa part, n’existe plus et ses dirigeants (Benoit Hamon en tête) sont incapables d’expliquer pourquoi. La gauche dans son ensemble reconnaît son affaiblissement et son éclatement, mais elle considère que le peuple continue d’exister et que le peuple se réfère aux dogmes de gauche. Bref, pour les cadres des partis de gauche qui sont encore debout, la situation actuelle n’est qu’un mauvais moment à passer. L’attentisme tient lieu de stratégie.

Sur la droite, on ne peut pas dire que la situation soit plus claire. Une partie des troupes, les plus libéraux sur le terrain économique, les plus européens aussi, ont rallié Emmanuel Macron et la France en Marche. Les centristes se sont éparpillés alors qu’ils sont devenus orphelins. Reste une droite, dont le ciment est d’adhérer à des idées plus nationales et plus identitaires et qui espère se fédérer autour de Laurent Wauquiez en accueillant des électeurs qui s’étaient laissés séduire par le Front National (ils sont nombreux) et qui sont profondément déçus par Marine Le Pen, par les dissensions internes et par les hésitations contradictoires sur la question de l’euro. Mais Laurent Wauquiez est bien seul, les cadres de la droite qui ne se sont pas ralliés à Macon, attendent que les orages passent. Là encore, l’attentisme tient lieu de stratégie. D’autant qu’à droite et au centre, on reconnaît que le président actuel a le courage d’ouvrir des chantiers de réformes que personne n’avait osé ouvrir avant. Le code du travail, l’ISF, les retraites…

Sur tous les chantiers de réformes, Emmanuel Macron sait bien qu’il n’a pas l’adhésion de la France profonde, mais il sait aussi que cette France profonde ne se lèvera sans doute pas pour s’opposer au mouvement. Il va donc engager une course de vitesse entre les réformes qu’il estime nécessaire, et les conservatismes en France qu’il dérange dans leur niche (fiscale) ou sur leurs rentes et privilèges dont ils disposent. Il espère qu’il gagnera cette course en délivrant assez rapidement des résultats, c’est à dire (soyons basiques) sen créant des emplois, de l’activité et du pouvoir d’achat.