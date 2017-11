"Gare au gorille !" : Ce gorille-là ne salue pas bien !

Devant l'équipe qui a pris le relais de Jean Van Hamme, on peut être partagé entre défiance et curiosité. Soyez rassuré: le nouvel opus, du tandem Francq-Giacometti, le confirme, Largo Winch est très bien reparti. Que les flibustiers de la finance internationale "fassent gaffe"!

Ils s'appellent Pep Guardiola, Johan Cruyff, Arrigo Sacchi, Valeri Lobanovski, Helenio Herrera... Entraîneurs visionnaires, ils ont porté leurs équipes vers les sommets mais ont surtout servi de modèles à des générations de coaches. Extrait de "Les entraîneurs révolutionnaires du football" de Julien Momont, Christophe Kuchly et Raphaël Cosmidis chez Solar Editions (1/2).

Dès l’aube de la civilisation, les matières premières, sources de richesse et de bien-être, ont été un ressort essentiel du développement de nos sociétés. Elles ont aussi alimenté des guerres féroces, des actions d’espionnage et une contrebande sans merci. Extrait de "Nouvelles Histoires extraordinaires des matières premières" d'Alessandro Giraudo, publié aux Editions François Bourin. (1/2)

On entend souvent dire que : « c’était mieux avant… » Nostalgie ou réalité ? Pour le savoir, Jean-Louis Beaucarnot, a une nouvelle fois remonté le temps et revisité ses best-sellers, consacrés à l’histoire du quotidien de nos ancêtres, en se demandant qui d’eux ou de nous voyageait le mieux, mangeait le mieux, se distrayait le mieux... Extrait de "Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?" de Jean-Louis Beaucarnot, publié aux Editions JC Lattès. 1/2