"Mon garçon" : Canet est un grand

CINEMA

« MON GARÇON »

DE CHRISTIAN CARION

AVEC GUILLAUME CANET, MÉLANIE LAURENT, OLIVIER DE BENOIST…

Hanté par la culpabilité, fou de douleur, il va se précipiter à la recherche de son fils et entamer une traque dangereuse.

Rien ne pourra l’arrêter…

POINTS FORTS

- Le culot du réalisateur. Après trois films historiques, long tournage, gros décors, kyrielle de costumes d’époque et casting XL, Christian Carion dit avoir eu envie d’un film contemporain, avec « peu d’acteurs, en français, plus resserré, plus simple et avec moins de panzers ». Il a donc eu l’idée de cette histoire d’un père d’aujourd’hui qui part à la recherche de son enfant disparu. Mais pour la corser, il a décidé non seulement de la tourner presque en temps réel (six jours de tournage), mais de ne pas faire lire le scénario à celui qui incarnerait ce père, en l’occurrence Guillaume Canet, en pariant sur sa capacité à improviser. Il a misé juste sur tous les tableaux : Mon Garçon ne « respire » ni le petit budget, ni la précipitation. Quant à ses dialogues, pourtant le fruit d’improvisations, ils ne donnent jamais l’impression de tourner à vide.

- Le crescendo du scénario. Le film démarre comme un banal drame intimiste, avec des scènes de pleurs et de reproches entre les parents du petit disparu, et tout d’un coup, il se cabre et prend un autre tour, celui d’un thriller, et cela au moment même où Julien, le père du petit disparu, décide de partir à sa recherche et de mener l’enquête.

- La performance de Guillaume Canet. Placé devant ce drame terrible d’un père face à l’enlèvement de son enfant, déchiré entre douleur et fureur, le comédien est incroyable de vérité et de spontanéité. On salue sa performance, son implication et son sens de la répartie, face à des acteurs qui, eux, avaient un texte écrit.

- Mélanie Laurent aussi est formidable. Entre abattement, déchirement, et révolte, elle fait montre d’une impressionnante palette de jeu .

POINTS FAIBLES

La fin du film s’étire un peu en longueur et manque aussi un peu de vraisemblance. C’est dommage, mais pas si grave. En dépit de cette petite baisse de régime, on est quand même tenu en haleine jusqu'au bout. On aurait juste aimé l’être avec encore plus d’intensité...