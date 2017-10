"Gala" : un hommage original, authentique, humain, à la diversité

DANSE

Gala

De Jérôme Bel

Avec : Taous Abbas, Giovanna Adelaïde, René-Emmanuel Adelaïde, Fanny Alton, Cédric Andrieux, Sheila Atala, Michèle Bargues, Ryo Bel, Malik Benazzouz, Manon Bouchemal, Nathan Bouchemal, La Bourette, Vassia Chavaroche, Houda Daoudi, Marie Colin, Raphaëlle Delaunay, Sambou Diallo, Diola Djiba, Shadé Djiba, Laura Dolley, Nicole Dufaure, Chiara Gallerani, Nicolas Garsault, Lola Gianina, Stéphanie Gomes, Olivier Horeau, Marie-Yolette Jura, Salvador Kamoun, Akira Lee, Aldo Lee, Françoise Legardinier, Lucas Lenée, Nathan Lenée, Stella Moretti, Audifax Moumpossa, Magali Saby, Marlène Saldana, Oliviane Sarazin, Frédéric Seguette, Pierre Tu, Marceline Wegrowe

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

Jusqu'au 15 octobre

Réservation: 01 44 95 98 21

https://www.theatredurondpoint.fr/

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Prenez un groupe de personnes disparate, tous âges, origines et morphologies confondus. Rassemblez-les sur une scène et faites-les danser à tour de rôle du classique, de la valse, de la pop et de l'improvisation.

Laissez leur corps bouger, imiter, s’exprimer, seuls ou en groupe, sans souci d’académisme. Appréciez la particularité de chaque danseur qui s'expose, avec humilité, sur une scène où on ne l’attend pas. Parmi eux, certains sont des professionnels (ballerine, acrobate…), mais pas tous. Certains ne sont a priori pas attendus sur scène, mais dansent tout de même, et sont imités par les autres. Ménageant le suspense, le spectacle dévoile petit à petit le talent, ou plutôt le style, de chaque individu.

POINTS FORTS

- Si le début du spectacle peut sembler systématique, la mise en scène s’avère bientôt surprenante. Peu à peu, les danseurs se révèlent, sans paroles, dans une variété de styles et de musiques réjouissante.

- La diversité des morphologies qui défilent sur scène est un pied de nez au diktat des normes physiques.

- En mettant en scène des amateurs qui pourraient être votre voisin, votre fils ou votre grand-mère, Jérôme Biel démocratise l’espace de la représentation. Le public est finalement moins ému par la grâce des danses que par les tentatives de chaque danseur, et par le courage dont ils font preuve en se produisant à l'encontre des attentes du public. Bien qu’ils nous soient inconnus, on retrouve l'émotion du spectacle scolaire, quand les acteurs suscitent plus d’empathie que leurs personnages.

- Une réflexion sur l'individualité et le conformisme. Démarrant par des danses "imposées", le spectacle évolue et décale peu à peu la notion de modèle : les danseurs (pas tous, malheureusement) proposent à tour de rôle leur danse, que le groupe essaie de suivre, avec les décalages comiques que ça suppose. Il y a des chorégraphies classiques, préparées, mais également des performances plus loufoques, atypiques. Chacun a son moment de gloire et devient prescripteur, le temps d'un morceau.