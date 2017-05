Le G7 des éléphants (prudents) dans un magasin de porcelaine

Atlantico : Donald Trump est attendu de pied ferme au sommet du G7 à Taormina en Sicile pour discuter commerce international, réchauffement climatique ou encore Corée du Nord. Même si les autorités diplomatiques italiennes ont assuré que rien ne sera fait pour donner l'impression que six pays font quelque chose contre un septième, est-ce que cela ne risque pas d'être le cas ?

François Durpaire : L'enjeu pour Trump est qu'il y ait un G7 et pas un G1 contre G6. Ce qui risque d'être le cas à cause d'un certain nombre de sujets comme le réchauffement climatique et l'accord de Paris.

On a bien vu ce qu'a répondu Emmanuel Macron aujourd'hui à un journaliste suite à son entretien avec Donald Trump, qu'il n'y allait pas y avoir de réponses sur le court terme.

Sur le climat c'est aussi l'intérêt des autres. C'est de l'intérêt de Donald Trump de ne pas se mettre au banc du G7 et de l'intérêt des autres de ne pas l'y mettre. C'est tout de même les Etats-Unis et il y a des intérêts communs !

Donald Trump va pouvoir rentrer après ce sommet en ayant comblé son déficit de présidentialité après son marathon diplomatique pour compenser les affaires de Washington.

Sylvain Kahn : Je serais surpris que le sommet du G7 débouche sur l'expression de frictions de divergences si on en juge par la manière dont s'est passé le sommet de l'OTAN. On voit que les autres pays ont à cœur d'essayer de ramener Donald Trump dans ce qui serait le cours traditionnel de la politique américaine quand les Etats-Unis sont dirigés par des Républicains.

Il s'agit d'éviter ce qui pourrait amener des divergences, ce n'est pas dans l'intérêt des membres du G7

Le Canada craint qu'il y ait de nouvelles mesures qui entravent le libre-échange entre lui et les Etats-Unis , les Européens espèrent sans trop y croire que le TAFTA n'est pas définitivement enterré et que Trump ne mettra pas en place des mesures protectionnistes.

On ne lancera pas de nouveau projet mais ça permet d'éviter d'acter des différences majeures. Si on peut éviter que Trump applique son programme qu'il a acté en tant que candidat ce serait bien. C'est pour cela que des frictions m'étonneraient.

Pour l'instant les Etats-Unis n'ont pas dénoncé leur ratification des accords de Paris, on peut donc faire l'hypothèse que les 6 du G7 ne vont pas demander à Donald Trump de sortir de l'ambiguïté.

Que peut-on prédire sur les discussions économiques qui vont avoir lieu ? Est-ce que les risques de friction sont élevés au vu de l'approche protectionniste de Donald Trump en la matière ?