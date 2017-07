G20 : Donald Trump veut se faire le porte voix des conservateurs européens

Londres, 9 juillet 2017.

Mon cher ami,

J'ai suivi avec autant de curiosité que toi ce sommet international que ses participants affublent d'un chiffre et d'une lettre: le G20. Imagines-tu que j'aie jamais pu me présenter devant la Reine, quand j'étais Premier Ministre, en lui proposant de l'informer sur "les sujets qui seront traités au prochain G.46" ? Et bien voilà quarante ans que nous enchaînons les G7, G8, G20 etc....Peut-on faire confiance à une époque qui traite la diplomatie comme une question de dossiers technocratiques tous affublés d'un numéro?

Je n'oserais pas attribuer les tensions qui marquent le monde à la manie bureaucratique de nos chancelleries. Mais tu remarqueras l'impuissance de sommets internationaux qui prétendent être l'embryon d'un gouvernement du monde et qui ont bien du mal à suivre l'évolution des forces géopolitiques ou, tout simplement, à arrêter un conflit comme la guerre qui se déroule actuellement en Syrie.

Tu sais bien comme la Russie et la Chine ont fait émerger, depuis vingt ans, leur propre organisation, l'Organisation de Shanghai. Elle ne porte pas de numéro, elle. Les présidents Poutine et Xi sont aujourd'hui en mesure de rassembler presque la moitié de la population de la planète lors de sommets qui sont en train de structurer l'Eurasie, en particulier autour du projet chinois "One Belt. One Road", que l'on appelle aussi "La Nouvelle Route de la Soie". L'Inde et le Pakistan viennent de rejoindre le club. La Turquie et l'Iran y sont obsrervateurs. Je te conseille de lire le blog "Indian Punchline" de l'ambassadeur Bhadrakumar si tu veux suivre l'évolution du monde, comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Mer de Chine. Cet ancien ambassadeur en Ouzbekistan et en Turquie en voit infiniment plus sur l'évolution du monde que les fonctionnaires du Foreign office, enfermés dans leur cadres d'analyse hérités du XXè siècle - comme leurs collègues du continent, d'ailleurs.

J'étais parti pour parler du G20, pardon du sommet de Hambourg, et me voilà à t'expliquer qu'il y a bien plus intéressant à regarder ailleurs. Sur le fond, je n'ai aucune raison de penser qu'il s'est produit une révolution diplomatique dans le monde occidental qui pourrait permettre au G20 de recoller à la réalité du monde. Nous nageons encore largement dans une soupe libérale qui a toutes les caractéristiques de ce que j'ai toujours combattu chez Gladstone (le style flamboyant en moins): le déversement des bons sentiments qui masquent une volonté de puissance non assumée; la disposition à détruire un Etat à coups de bombes pour peu que l'opinion publique se soit émue d'une information diffusée sans vérification préalable par les médias; la division du monde entre la lumière ("le monde libre", nous) et les ténèbres (de petits ou moyens Etats qui résistent à nos injonctions; un double langage qui fait que l'on n'osera pas critiquer la Chine, si puissante, au nom des mêmes principes qui ont fait abattre la Serbie ou l'Irak.