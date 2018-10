Fusillade à Pittsburgh : quel impact sur des Midterms sous haute tension?

Atlantico : Que révèle cette attaque de Pittsburgh sur le plan politique à 10 jours des midterms ?

Jean-Eric Branaa : D'abord il faut souligner qu'il va y avoir une sidération qui va frapper les Etats-Unis. On est dans un climat de fin de campagne tendu avec des pronostics très serrés. On ne sait pas à 10 jours du scrutin si les chambres vont être contrôlées par les démocrates ou les républicains alors que cela va déterminer la politique du pays dans les deux ans qui viennent.

Dans ce contexte là s'est installé non seulement des invectives, des insultes et une haine manifeste entre les deux camps, symbolisée par ces attaques avec les colis piégés et la récupération des uns et des autres.

Cette fois l'irréparable s'est produit puisqu'il y a un grand nombre de morts.

La sidération va tomber sur le pays d'autant plus que c'est un lieu de culte qui a été attaqué.

Il y aura forcément des conséquences à cette attaque et la première que l'on peut noter est le retour du débat sur les armes. Ce débat va rebondir brutalement alors que les démocrates avaient essayé de les mettre en avant sans réussir. Plus personne ne parlait du second amendement mais ce débat va ressurgir dans les 10 derniers jours de campagne. On va revenir à tous les fondamentaux de la campagne de 2016. Même climat, même thème.

Bien malin celui qui pourra dire de quel côté la balance va pencher. La surprise serait que Donald Trump gagne les deux chambres comme il a gagné la présidence à la surprise générale. Je n'exclu absolument pas ce type de résultat.

Comment interpréter les premières réactions de Donald Trump face à cette attaque ?

Dans ses premières déclarations il répondait en tant que président vu qu'il n'est pas candidat dans ces élections. Il a pour l'instant vu juste puisque, comme dans le cas des lettres piégés, il s'est mis au-dessus de la mêlée. Et c'est la bonne réponse à apporter en tant que président. Cette fois il est dans l'écoute et l'accompagnement des victimes en expliquant que le pays est en train de souffrir profondément. On peut noter une réponse extrêmement rapide, à la fois sur Twitter et devant les journalistes à prendre la parole et je pense qu'il y aura d'autres déclarations à venir. Il est dans cette stature présidentielle et c'est la meilleure qu'il peut jouer dans le cadre de cette fin de campagne.