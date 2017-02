"Fukushima, mon amour" : une profonde, poétique et "zen", tragédie de l'abandon

CINEMA

FUKUSHIMA, MON AMOUR

Allemagne. Couleur. Drame de Doris Dörrie. Avec Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata, Moshe Cohen, Honsho Hayasaka, Aya Irizuki.

LA REALISATRICE

Née à Hanovre en 1955, artiste multiple puisque réalisatrice, scénariste, professeure, metteuse en scène d’opéras et écrivaine ( !), Doris Dörrie entame sa carrière par des voyages d’études en Californie et à New York puis des études à l’Université du Film et de la Télévision de Munich, en 1975.

Une appétence pour l’itinérance qui la guidera jusqu’au Japon, devenu sa seconde patrie culturelle.

Tout en étant critique de films pour le Süddeutsche Zeitung, Dörrie réalise en freelance des documentaires pour différentes chaînes de télévision.

Son premier succès, Straight Through The Heart (1983), l’histoire d’une jeune fille lassée de son emploi dans un supermarché, remporte le prix du public au festival du film Max Ophüls en plus d’une dotation financière et d’une programmation au Festival International du Film de Tokyo. La notoriété suit avec Mes deux Hommes (1985), drame conjugal qui reçoit et inaugure le succès de la comédie romantique télévisuelle.

Tout en poursuivant sa carrière de réalisatrice, elle publie, à partir de 1987, des nouvelles et des histoires courtes qu’elle peuple de plus en plus de personnages de ses films et inversement. Ainsi, en 1995, porte-t-elle des héros issus de sa collection de nouvelles Forever and Ever dans son long métrage Personne ne m’aime (1995), l’odyssée d’une patronne d’hôtel et d’une femme de chambre à la recherche du mari d’une de leurs amis supposé adultérin.

Depuis 1997, elle enseigne l’art dramatique et le développement de scénario à l’Université de Munich, département Télévision, réalise des livres pour enfants (souvent primés), met en scène plusieurs opéras tels que Cosi fan tutte (avec Daniel Barenboim) tout en poursuivant sa carrière de réalisatrice de longs métrages dans lesquels son attachement pour le Japon et à la mentalité nipponne deviennent toujours plus prégnants. Fukushima mon amour en est le superbe dernier avatar.

THEME

Plaqué par son (presque) mari qu’elle a trompé le jour même de son mariage, Marie décide, pour fuir sa honte et son chagrin, d’aller donner des cours de clown dans une résidence abritant une trentaine de rescapés, âgés, de Fukushima. Sur place, elle fait la connaissance de Satomi, une ancienne Geisha qui rêve de ranimer son métier et semble en proie à un terrible secret. Elles emménagent dans la vieille maison de celle-ci, ravagée par le tsunami et entreprennent de la restaurer. Entre confidences, fantômes et tradition, elles vont apprendre à cohabiter…

POINTS FORTS

La première et éclatante qualité de ce film c’est sa poésie. Du début à la fin, elle imprègne les images, l’histoire, le noir et blanc, pour notre plus grand envoûtement, rappelant qu’une pellicule n’est pas que chimiquement “sensible”. Les cinéphiles amoureux de Kurosawa et d’Ozu se sentiront chez eux. Les autres y trouveront matière à s’y initier sans “prise de tête”.