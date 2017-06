Le Front National est-il mûr pour tomber pour tout ou partie dans l’escarcelle de la droite ?

Atlantico : En quoi l'existence de lignes divergentes, le départ de Marion Maréchal, la question de la sortie de l'euro, le débat télévisé de l'entre deux tours, ont pu mettre en évidence une vulnérabilité "insoupçonnée" du Front national ? Le parti est il en situation de subir, par les LR, ce que le PS a subi avec la République En marche ?

Vincent Tournier : Jusqu’au printemps dernier, tout le monde s’attendait effectivement à ce que le FN obtienne de très bons résultats. Toutes les conditions étaient réunies : les attentats islamistes, les débats sur l’islam, la crise migratoire, l’impopularité du président sortant, la faiblesse de la droite, et une stratégie de dédiabolisation qui a paru très efficace. Il faut aussi tenir compte d’une conjoncture internationale favorable avec le Brexit et l’élection de Trump. Au cours des dernières années, le FN a connu une phase de croissance électorale ; il a obtenu de très bons résultats dans les scrutins intermédiaires, ce qui lui a permis d’installer localement un certain nombre de personnalités, donc de commencer à avoir des notables et des réseaux.

Pourtant, le Big bang annoncé n’a pas eu lieu. Certes, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais vu ce qui était annoncé, le sentiment qui s’impose est celui d’un échec cuisant. Le FN a même baissé par rapport aux précédentes législatives (il faisait 13,6% en moyenne nationale en 2012, alors qu’il n’est qu’à 13,2% en 2017), et il est loin des 14,9% qu’il avait obtenus en 1997. Le FN misait sur une cinquantaine de sièges, il risque d’en avoir à peine cinq ou six.

Ces échecs successifs ont provoqué des dissensions internes et ont démobilisé les électeurs et les militants. Tous ont le sentiment d’un immense gâchis, comme si le FN avait changé son or en plomb. Le retrait de Marion Maréchal-Le Pen et le relatif silence de Marine Le Pen indiquent que la direction du FN est en état de choc, et on se doute bien que la génération montante des cadres doit ressentir une terrible frustration. Une question doit trotter dans les têtes des électeurs et des cadres : le FN est-il fini ? A quoi bon continuer puisque le FN n’a visiblement aucun avenir politique ? Il est certain que, dans de telles conditions, la droite va engager des tractations pour essayer de récupérer certains cadres du FN, quitte à les faire passer par des sas (par exemple des élus « sans étiquette »). Les sirènes vont être fortes, notamment dans des régions comme la Côte d’Azur où la droite est bien implantée et peut proposer des places.

En quoi une telle "reprise en mains" par les LR dépend elle surtout des LR eux mêmes ? Sans que les LR n'aient à se renier, quels seraient les moyens politiques à développer pour porter l'estocade au Front national ?

Les Républicains sont-ils en mesure d’absorber le FN ? Ce n’est pas évident parce que la situation des Républicains est loin d’être simple. Eux-mêmes vont devoir trancher des débats délicats. La principale difficulté est de savoir comment exister face à La République en Marche puisqu’une bonne partie du gouvernement vient des propres rangs de la droite et compte mettre en œuvre une partie de son programme. Une question concrète va vite se poser : quelle attitude adopter envers les projets de loi que le gouvernement va présenter, à commencer par la réforme du code du travail ? Faudra-t-il les approuver ou les refuser ? Les deux options sont risquées : approuver, c’est reconnaître qu’Emmanuel Macron est le maître, et c’est aussi accorder au FN le statut de seule force d’opposition de droite ; refuser, c’est certes se donner la possibilité d’effacer le FN, mais c’est aussi prendre le risque de se discréditer auprès des électeurs de droite puisque ceux-ci ne comprendront pas pourquoi leurs élus refusent des réformes avec lesquelles ils sont d’accord idéologiquement. Donc, paradoxalement, la situation de LR va être plus compliquée que celle du PS, ce dernier ayant au moins la chance, vu son état, de ne pas avoir à se poser ce genre de questions tactiques.