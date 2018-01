"Frère et Sœur" d'Esther Gerritsen : chère Esther, vous valez, semble-t-il, mieux que cela...

LIVRE

Frère et Sœur

d'Esther Gerritsen

Ed. Albin Michel

THÈME

La quarantaine venue, Olivia dresse le bilan d'un parcours sans faute; de bonnes études, un bon job, un mari, deux enfants. Elle en éprouve une satisfaction légitime, à la mesure du combat qu'il faut mener pour en arriver là et de son statut de femme qui rendait le parcours plus dur. Cette réussite altère son attachement pour son frère, teinté d'une condescendance à peine contenue pour l'oisif qu'il est devenu.

Marcus, à l'opposé de sa sœur, est un rêveur iconoclaste qui n'a rien entrepris dans sa vie, du moins rien de concret. Il aime sa sœur sans arrière-pensée et va naturellement l'appeler à l'aide dans un moment de détresse.

De l'un et de l'autre, confrontés à l'épreuve, lequel des deux s'avérera-t-il le plus solide?

La question est dans la réponse, celui que l'on n'attend pas évidemment.

POINTS FORTS

L'intérêt toujours supposé par la confrontation de deux caractères et la tombée des masques, par la révélation d'une force d'âme chez celui que l'on croyait faible en contrepoint de la fragilité psychologique de celui que l'on croyait fort.

POINTS FAIBLES

Un traitement sommaire du thème traité, plus suggéré que travaillé, une absence de densité des situations et des personnages; ainsi Bart, le mari, Julius et Tom, les deux fils, plus sensibles que ce que l'ingratitude adolescente révèle à première lecture, ont-ils toute leur place dans cette histoire mais le décor posé, le vrai travail littéraire reste à faire.

EN DEUX MOTS

Une approche intéressante de la fratrie par le lien qu'il implique entre deux caractères opposés, une heureuse suggestion de l'idée selon laquelle les dominants ne sont pas nécessairement les plus forts. Mais une insuffisance de mots, de métaphores, de prétéritions, d'allégories. Une insuffisance de texte en somme. Le lecteur reste sur sa faim.

UN EXTRAIT

"Elle se souvint d'autres retours, à l'issue de visites chaotiques. La question du logement avait toujours été problématique avec son frère. Quand il avait emménagé dans une caravane résidentielle, elle avait essayé de ne pas le juger et même de le complimenter sans cynisme sur son installation... Chaque retour à la maison avait été une délivrance. Elle retrouvait un monde auquel elle était adaptée, avec l'assurance que son frère avait au moins l'eau courante, l'électricité, le téléphone et une voisine qui pouvait jeter un œil sur lui de temps en temps".L'AUTEUR

Esther Gerritsen est hollandaise. Elle a 45 ans, trois romans à son actif, Elle connait un réel succès au pays des tulipes et des polders. "Frère et soeur" est son premier livre traduit en français. Dommage, donc, que ce ne soit pas le meilleur...