French Touch conférence à New York : la vitrine rutilante qui masque les difficultés de développement de la tech française

Atlantico : Emmanuel Macron au salon VivaTech a déclaré "vous avez une mission devenir le CES Français". Une belle idée. Presque le lendemain se déroule la French Touch Conference avec en invité Mounir Mahjoubi mais qui se déroule…A New York. Que penser de ce décalage ?

Bernard Benhamou : Ce n'est pas le signal que l'on pouvait espérer. Il n'y a pas de prise de conscience de notre extraordinaire fragilité. Nous avons beaucoup de startups, beaucoup de cerveaux et d'idées mais dès qu'il est question de croissance, il y a des problèmes financiers même si Macron a parlé d'un fond d'investissement de 10 milliards mais il y a toute une stratégie à mettre en place. Lorsqu'il est question de création de marché l'Europe est en position de retrait et la France en non existence. Pour Blablacar par exemple, qui est la seule "licorne" française, c'est une entreprise qui est dans l'angle mort du marché américain car le covoiturage n'est pas développé là bas.

Globalement en Europe même si l'on n'a pas de GAFA ou de NATU, nous avons quand même beaucoup de fintech, de medtech, en Angleterre et en Allemagne. En France nous avons un réel problème, nous avons des entreprises qui sont anciennes, qui sont sur des secteurs extrêmement vérouillés et qui ont tout à craindre en matière de réseau électrique intelligent d'énergies vertes… Nous avons un beau discours politique sur l'écologie et l'intérêt du numérique mais nous avons des forces d'inerties qui sont massives.

Nous avons un vrai besoin de politique industrielle par rapport à ces questions et nous avons beaucoup apprendre de la vision allemande à ce sujet avec l'industrie 4.0. Ils modernisent leurs industries pour éviter d'être dépassé par les grandes entreprises de la tech.

Il y a une ardente obligation de développer une politique par rapport au développement intra européen de nos sociétés et cette politique n'est visible nulle part.

En organisant à New-York cette conférence n'est-ce pas au final prendre le risque d'accélérer la fuite des cerveaux alors qu'il serait certainement plus judicieux de tenter de la freiner ?

Aujourd'hui on s'enivre du mot startup or on ne se rend pas compte que la startup c'est le tout début et ce ne doit pas être la fin. Le deuxième pays au monde en matière de cerveaux c'est la France après l'Inde. A un moment donné il faut savoir ce que l'on veut. Il faut avoir un storytelling, pour reprendre le jargon marketing, où il y a un scénario de montée en puissance et pas d'exportation automatique.

Lorsque Macron parle de son fond à 10 milliards il faut surtout s'interroger sur les méthodes d'attribution. Parce que si l'on est dans la reconduction de la catastrophe qu'a été le grand emprunt ("investissements d'avenir") car cela n'a profité qu'au CAC 40. A un moment donné soit on modifie les règles et on fait en sorte de créer un vrai small business act sur les petites et moyennes entreprises et on tord le bras de nos voisins européens car c'est essentiel, soit on se fait littéralement lessiver. Beaucoup de mécanismes doivent être mis en place. Ce qui a manqué au discours de Macron à Vivatech c'est que l'on ne voyait aucune orientation d'Etat pour les nouvelles technologies là où les Américains le font avec la commande publique (et surtout militaire). Aujourd'hui dire que l'on va "développer globalement le secteur numérique" ne veut plus rien dire. On est obligé de pointer les directions, les secteurs que nous devons accompagner.