François-Xavier Bellamy : "On nous somme de tout changer en permanence pour progresser mais sans jamais nous dire où nous allons"

Atlantico : Le titre de votre livre, Demeure (éditions Grasset) sonne comme une alternative à l'injonction "En Marche !" d'Emmanuel Macron. Alors qu'il n'était encore que ministre de l'Économie, Emmanuel Macron avait comme vous fait le constat de l'opposition à notre époque entre une tradition qui défendrait la permanence des choses et une modernité qui déroulerait son mouvement permanent. Dans un discours, Emmanuel Macron citait l'écrivain anglais G.K. Chesterton : "les progressistes sont celles et ceux qui ont décidé de continuer à faire des erreurs ; les conservateurs sont celles et ceux qui décident à tout prix de protéger les erreurs d'hier." Et il concluait : "continuons à en [ndlr.

des erreurs] commettre résolument avec enthousiasme, parce qu'elles permettront peut-être un peu de corriger celles du passé". Emmanuel Macron n'a-t-il pas raison d'une certaine manière quand il critique le conservatisme dogmatique ? Qu'est-ce qui est selon vous le fondement d'un conservatisme éclairé, ou modéré ?

François-Xavier Bellamy : Bien sûr qu'il serait absurde de vouloir poursuivre l'existant uniquement par principe. Il y a une absurdité que tout le monde reconnaît qui serait celle de croire que parce qu'une chose existe il faut qu'elle continue d'exister ; mais à l'inverse il serait absurde de croire que tout ce qui n'existe pas encore serait mieux que ce qui existe. Il y a une seule idée qui est aussi absurde que l'immobilisme de principe, ce serait celle d'être en marche par principe.

La demeure me semble contenir en elle-même un but, une activité. La demeure n'est pas seulement le fait de figer les choses. La demeure est une activité quotidienne et tous ceux qui en ont une savent que la faire vivre, l'animer, nécessite un effort quotidien. Cet effort correspond au besoin politique actuel. Si l'on prend la question écologique, prendre soin de la nature, tenter de faire en sorte que la terre reste habitable, ce n'est pas de l'immobilisme, au contraire, cela suppose de se montrer inventif, créatif et exigeant en ayant en tête ce but qui donne un sens à notre effort.

Aujourd'hui, l'impression d'accélération des réformes menée par le gouvernement est réelle, la cadence est infernale, mais pourtant on a ce sentiment de stagnation, comme si rien ne changeait dans le fond malgré les promesses de renouveau. Vous décrivez ce phénomène comme un des paradoxes de notre modernité. Comment l'expliquez-vous ?

Cela me paraît logique. Du pur point de vue de la physique, le mouvement ne se vérifie que par rapport à quelque chose qui lui échappe. Si je navigue, il faut que je voie un phare et que ce dernier soit immobile pour que je puisse évaluer mon mouvement.

De la même façon dans le mouvement perpétuel qui a saisi notre société nous n'avons plus de balise de repère, ni de destination. On nous somme de tout changer en permanence, il y a une injonction d'agilité mais on ne nous dit pas vers où nous allons. Et si nous n'avons pas notre destination, comment savoir que nous nous en approchons ? Comment savons-nous que quelque chose a progressé, avancé ?