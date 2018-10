François Ruffin / Marion Maréchal Le Pen : génération gagnante pour le populisme ?

Atlantico: Que symbolise cette montée de Marion Maréchal Le Pen et de François Ruffin par rapport aux figures historiques de leur parti ?

Christophe Boutin: Prenons, si vous le voulez bien, un tel sondage avec une certaine prudence, car il ne faut pas oublier que l’on compare ici des chefs de partis, qui, comme tels, sont nécessairement contestés, puisqu’ils ont à faire des choix entre les diverses positions programmatiques et à intervenir sur l’actualité, à d’autres personnalités qui sont elles dans la politique de manière plus marginale, ou moins présentes dans la politique nationale : Marion Maréchal a clairement quitté la politique pour se consacrer à son école, François Ruffin, cinéaste avant tout, a su rester un peu en marge du clan mélenchonien même s’il siège dans ses rangs, et Xavier Bertrand, que vous citiez en introduction, affirme ne se consacrer qu’aux Hauts-de-France.

Il est vrai que les chefs de partis peuvent sembler contestés pour des raisons différentes. Marine Le Pen subit d’une part les attaques politico-judiciaires de l’Union européenne et de la justice française, et, d’autre part, semble décevoir jusqu’à certains de ses anciens soutiens quant au fonctionnement interne de son parti, facilement clanique dit-on. Quant à Jean-Luc Mélenchon – simple hasard du calendrier, sans doute -, il subit les mêmes attaques de la justice de son pays et des institutions européennes, et se voit, lui aussi, critiqué en interne sur la gestion de son parti.

En fait, c’est sans doute le second point qui est le plus problématique pour eux. Les attaques politico-judiciaires en cours sont certes importantes en ce qu’elles peuvent obérer les capacités des formations ou des personnes qui les dirigent à participer aux prochaines joutes électorales. Mais cela ne conduira à pas à l’éloignement de leur électorat, au contraire même, ce qui serait peut-être plus le cas si ce dernier avait l’impression d’être utilisé à seule fin de permettre au leader concerné et à ses proches de continuer à bénéficier des prébendes des mandats politiques.

Dans ce cas d’éloignement, d’autres figures peuvent en effet émerger, qui sembleront « plus proches », et ce seront volontiers, comme nous le voyons ici, celles de personnalités moins impliquées dans la vie quotidienne du parti, avec ses côtés forcément un peu déplaisants de « main dans le cambouis ».

Est-ce un phénomène de « mode » du aux déboires de Marine Le Pen et Mélenchon ou la confirmation de leur ligne plus « populiste » ?

Phénomène du à leurs déboires – je pense que vous évoquez leurs actuels déboires politoco-judiciaires -, encore une fois je ne le pense pas. Quant à l’évolution de la ligne souhaitée par les électeurs de ces formations, plus ou moins « populiste », la question peut en effet être posée.

Après des années de ligne farouchement et prioritairement « souverainiste », destinée à rassembler derrière elle une hypothétique « France du Non », celle du rejet du traité dit constitution de 2005, la « ligne Philippot » pour faire simple, Marine Le Pen se repositionne c’est vrai sur une ligne populiste. Mais elle conserve pour y être pleinement efficace trois faiblesses : une méfiance envers les questions identitaires d’abord, qui lui semblent trop dangereuses à manier en termes de conséquences juridico-politiques potentielles, quand tous les mots employés seront pesés au trébuchet de la plus extrême mauvaise foi ; l’incapacité à définir clairement ensuite son positionnement économique, non seulement par rapport à l’euro mais plus aussi de manière plus globale, quand, avec elle à sa tête, le FN, très libéral à l’origine, est devenu très étatiste ; enfin son positionnement très progressiste sur certains sujets sociétaux, sans que l’on sache bien très ici aussi ce qui le fonde et où en sont les limites…