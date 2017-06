François Kalfon : “Emmanuel Macron a une vision gagnant-perdant de l'économie, qui est une vision oligarchique, celle d'une nouvelle bourgeoisie post-industrielle”

Atlantico : Vous avez déclaré vouloir recomposer une gauche d'opposition : à quoi s'opposerait votre famille politique, qui semble avoir été largement sensible aux appels à l'unité de la République en Marche, au point de former une partie non négligeable du bataillon de ses députés ?

François Kalfon : Emmanuel Macron propose une feuille de route qui est à la fois autoritaire et libérale. Autoritaire en ce sens qu'alors qu'une VIe République est indispensable, alors que nous pensons qu'il faut réintroduire les citoyens dans la boucle démocratique, il propose une approche verticale et bonapartiste. Cela se traduit notamment par sa volonté de légaliser l'état d'urgence. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais comme il s'agit d'une situation malheureusement durable, nous devons aussi permettre de protéger les libertés publiques.

Sur sa dimension libérale, Emmanuel Macron veut faire passer pour de la modernité ce qui n'est en réalité qu'un retour vers le passé. Les solutions Blair ou Thatcher qui ont depuis longtemps montré leurs limites sont celles que Monsieur Macron veut mettre en œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'un changement technique, il s'agit d'un changement de société. Passer d'une société où le CDI est la norme à une société où le CDD le devient, c'est passer d'une société inclusive à une société de précarité.

"La gauche ne peut pas être dirigée dans le VIIe arrondissement de Paris" avez-vous aussi déclaré récemment : quelle place doit prendre la gauche telle que vous l'imaginez ? Comment se situe-t-elle entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ?

Dans l'ADN de la gauche, il y a la lutte contre les inégalités. Quand j'ai parlé dans une formule de revendre la rue de Solférino, parce que la gauche ne peut pas être dirigée depuis le VIIe arrondissement, c'est parce que les fractures dans notre pays sont d'abord territoriales. Aujourd'hui, les perdants de la mondialisation représentent 98% du territoire national. En dehors de 15 aires urbaines dans lesquelles se concentrent la majeure partie de la création de richesse, il y a une France périphérique, celle qui décroche. C'est précisément avec celle-là qu'il faut renouer. En ce qui concerne les métropoles, alors que la fondation Terra Nova avait théorisé le fait que la gauche pouvait être à la fois libérale sur les questions économiques et en avance sur les questions sociétales, il apparait maintenant qu'il s'agit d'une limite pour nous. Parce que cet électorat, dans un premier temps capté par le Parti Socialiste a désormais filé chez Emmanuel Macron. Au sein de ses métropoles on s'aperçoit en plus que le revenu par tête n'a fait que diminuer. Désormais d'un côté il y a les partisans d'Emmanuel Macron dans ces métropoles, et de l'autre il y a toute la petite bourgeoisie intellectuelle déclassée qui préfère voter Jean-Luc Mélenchon. Il nous faut donc inventer un logiciel qui soit authentiquement de gauche sur les valeurs, c'est-à-dire qui lutte en priorité contre les inégalités sociales et territoriales, et en même temps qui ait vocation à diriger le pays et pas seulement à s'opposer lors de mouvements sociaux.