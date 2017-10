François Kalfon : "Emmanuel Macron prétendait augmenter le champ des possibles pour les Français : élu, il les précarise tout en confortant ses amis milliardaires"

Atlantico : Vous qualifiez le quinquennat d’Emmanuel Macron de quinquennat de l’injustice mais comment expliquez-vous qu’aucune force d’opposition -ni politique ni syndicale- ne parvienne vraiment à capitaliser sur la thématique du président des riches que l’on constate pourtant clairement dans les sondages ? Et si les Français avaient en fait envie d’assumer une part de relative injustice sociale car après avoir enregistré l’échec des quinquennats précédents, ils se résignaient à attendre de voir si l’action de ce gouvernement ne sera pas finalement utile à terme ?

D’autant que ni le CICE d’inspiration social-libérale ni la taxe à 75% d’inspiration égalitaire n’ont vraiment fait la preuve d’une très grande efficacité après 5 ans de François Hollande ?

François Kalfon : Il est beaucoup trop pour que, si peu de temps après le Big Bang qu'a connu notre système politique, il y ait une cristallisation voire une perspective représentant une alternative à Emmanuel Macron. En effet, notre champ politique est explosé. La droite ne se remet pas d'avoir perdu le candidat Fillon. Elle se remet encore moins de la véritable OPA qu'Emmanuel Macron a effectué sur son camp. L'extrême-droite n'en finit pas de payer ses contradictions entre deux lignes, l'une nationale-gaulliste incarnée par Florian Philippot et l'autre catholique traditionaliste et libérale incarnée par Marion Maréchal-Le Pen. Elle est elle aussi en crise, sans compter les répliques interminables du "séisme" du débat raté de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron.

Quant à la gauche socialiste, elle est en convalescence, en mal à la fois de ligne – le bilan de François Hollande n'ayant pas été pesé – et d'incarnation car les nouvelles têtes tardent à émerger tandis que les Français ont disqualifié les anciennes équipes. Emmanuel Macron, dans l'habilité qu'il faut bien lui reconnaître, s'installe dans un duopole avec Jean-Luc Mélenchon dont les médias sont friands mais qui n'est pas efficace en termes de recomposition politique.

En outre, les effets dévastateurs de la politique d'Emmanuel Macron, marquée du sceau de l'injustice, ne sont pas encore connus du grand public. Par exemple, Emmanuel Macron a pu se qualifier au second tour de la présidentielle grâce au soutien des cadres qui constituent le socle de sa base électorale. Or, ils n'ont pas pris la mesure qu'ils sont ceux qui vont payer le plus lourdement les choix fiscaux pris par le Président de la République. Sait-on bien qu'en réalité M. Macron n'est pas le président Jupiter mais le président des milliardaires puisque les seuls bénéficiaires de sa politique fiscale sont les super-riches. Trois milliards et demi : la suppression de l'ISF. C'est trois milliards et demi essentiellement pour les mille contribuables les plus riches. C’est-à-dire bien plus que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy qui avait coûté 800 millions d'euros aux Français.

De plus, sait-on qu'avec la Flat Tax, chaque retraité sera imposé à taux plein au-delà de 1251 euros alors que les super-riches, toujours eux, ne payeront pas cette augmentation de CSG ? C'est un bouclier fiscal XXL pour les plus grandes fortunes françaises qu'a créé Emmanuel Macron.

Enfin, en ce qui concerne les retraités, on prétend du côté du pouvoir que l'augmentation de la CSG sera compensée par la baisse de la taxe d'habitation mais en réalité, le gouvernement s'est contenté de renvoyer la patate chaude aux collectivités locales, qui devront sensiblement augmenter les autres impôts et notamment la taxe foncière qu'une majorité de retraités payeront plein pot car c'est dans cette catégorie-là qu'on trouve le plus de propriétaires. Si vous ajoutez les effets dévastateurs de la baisse des APL, des attaques en règle contre les HLM, de la suppression des contrats aidés, de la désorganisation de notre droit du travail qui va rendre plus précaire les salariés et d'une politique fiscale qui ne profite en réalité qu'aux super-riches, vous avez-là un cocktail explosif qui ne manquera pas de susciter des réactions de rejet à la fois sur le fond de cette politique qui tourne le dos aux principes d'égalité et du style d'un Président qui a décidément un problème avec le monde populaire, et qui n'en finit pas d'insulter les Français, en particulier à l'extérieur du territoire national, ce qui est du jamais vu sous la Ve République.

Selon la plupart des économistes, rien ne prouve que l’argent des riches libéré par la suppression de l’ISF sur le patrimoine financier ou mobilier sera effectivement réinjecté à 100% dans l’économie française mais pris dans l’autre sens, il a souvent été établi qu’une fiscalité trop lourde, trop complexe et peut-être pire encore très instable avait un impact négatif incontesté sur la croissance. Ne serait-il pas temps de faire un Big Bang sur la fiscalité française ? Si le double choc de matraquage fiscal des quinquennats Sarkozy et Hollande n’a pas permis à la France de retrouver le chemin d’une croissance forte, ne peut on pas se poser la question de l’efficacité d’une dépense publique aussi lourde ?

Il est évident que notre impôt est instable. D'autant que personne n'y comprend plus rien et qu'un principe de base d'un bon impôt est qu'il soit une contribution acceptée et comprise par tous en ayant le sentiment que celle-ci est équitable. Nous l'avons vu, elle ne l'est pas, et elle est même injuste. Emmanuel n'a pas cessé d'aggraver l'inégalité fiscale notamment dans cette loi de Finances. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est sans doute de recouvrer une contribution bien plus universelle mais également équitable ; c'est l'idée d'une CSG progressive que nous appelions de nos vœux, fusionnée avec l'impôt sur le revenu. Elle permettrait que chacun contribue à proportion de ses capacités financière. Plus simple, l'impôt serait mieux accepté ; plus universel il pourrait rapporter plus.