François Hollande prépare seul ce qu’il va essayer de dire aux Français le soir du 31 décembre... et ça va ressembler à un testament

Décryptage

Try again Panama papers, le scandale qui a fait pschitt : beaucoup de bruit mais quasi aucun changement L'année 2016 a été marquée par la révélation de l'affaire des "Panama Papers", du nom de ces millions de documents issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca et révélant d'énormes pratiques de fraude et d'évasion fiscale au niveau mondial. Quelques mois plus tard, l'heure est au premier bilan.

Effet de loupe Si vous espériez que le nombre record de prêts immobiliers en 2016 allège la crise du logement, vous serez déçu et voici pourquoi Selon toute vraisemblance, l'année 2016 sera marquée par un nouveau record en ce qui concerne les crédits immobiliers accordés aux Français. Mais ces résultats dopés par les taux bas ne signifient pas pour autant une explosion du nombre de propriétaires.

La barre à gauche toute ! Pourquoi le programme difficilement applicable d’Arnaud Montebourg pourrait bien se retourner contre ceux qu’il est est censé protéger Arnaud Montebourg a récemment dévoilé son programme. Sous l'influence de la primaire, l'ancien ministre du Redressement productif a mis un sévère coup de barre à gauche... potentiellement préjudiciable à ceux qu'il veut protéger.

Cyber guerre Piratage informatique, guerre génétique, terrorisme ou... bon vieux conflit nucléaire : quel grand conflit risquons-nous au 21e siècle ? Alors que le piratage informatique dont a été victime l'OSCE a été attribué à la Russie, de plus en plus de cyber attaques auront lieu dans les prochaines années. Moins coûteuses que les attaques conventionnelles et nécessitant avant tout des moyens techniques et intellectuels, ces offensives informatiques permettent à des petits groupes de déstabiliser en profondeur les Etats, les organisations et les entreprises.

Que la Force soit avec elle Carrie Fisher était (très) loin d'être seulement une actrice de talent L'inoubliable interprète de la princesse Leia dans la saga Star Wars, morte ce mardi, avait fait de sa lutte contre l'addiction et la maladie psychiatrique un engagement public. Elle avait également été particulièrement active dans le monde "caché" du cinéma.

Bonnes feuilles Terrorisme international : comment l'Afghanistan est devenue la terre natale du djihad Figure emblématique de la lutte contre le terrorisme, Jean-Louis Bruguière a vu défiler dans son bureau les principaux terroristes des trois dernières décennies. Il a été le premier observateur de l’évolution radicale du danger, du passage d’un terrorisme révolutionnaire européen à un terrorisme islamiste mondialisé, qui a conduit aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, de 2004 et 2005 à Madrid et Londres, de 2015 à Paris et de 2016 à Bruxelles. Au travers de récits, d’expériences professionnelles et d’analyses, il explique pourquoi, contrairement aux idées reçues, Daech s’inscrit dans un continuum idéologique, sans rupture stratégique.

Bonnes feuilles Le stress est-il en cause dans l’apparition et le développement d’un cancer ? Comprendre le stress, savoir d'où il vient, comment il agit, comment le gérer au mieux par de saines habitudes alimentaires, une vie intellectuelle, affective et intérieure apaisée, voici ce que propose le professeur Joyeux, pour qui la lutte contre le stress est l'un des premiers remèdes contre le cancer.

Prévisions 2017 2017 : à la veille d'un sommet où Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent à déssaisir l'Europe de son destin, Wolfgang Schäuble déclenche le renversement d'Angela Merkel... Alors que l'année 2016 touche à sa fin, Atlantico propose à ses lecteurs une série de prévisions pour le millésime 2017. Selon Edouard Husson, cette année pourrait être celle de profonds changements au sein de l'Union européenne, et notamment en Allemagne.