François Hollande (enfin) au chevet de l’industrie française : qu’est-il vraiment possible de faire et d’espérer pour réindustrialiser l'hexagone ?

François Hollande est en visite vendredi 20 janvier dans les Ardennes et les Vosges sur le thème de l’industrie. Concrètement, que devrait-faire le Président pour aider à la réindustrialisation de la France ? Son action en tant que Président de la République depuis 2012 s'avère-t-elle positive ?

Thierry Weil : Le Président, à la suite du rapport Gallois, a mis en place plusieurs mesures favorables à l’industrie, comme le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ceci a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges et de retrouver la capacité de financer leurs investissements dans les outils de productions (automatismes, robots…) et dans la formation de leurs salariés. Il a également lancé ce qui est devenu l’alliance pour l’industrie du futur, un vaste programme pour diffuser les technologies de production les plus modernes dans le tissu industriel.

Notre industrie peut ainsi monter en gamme pour produire plus efficacement ou vendre des produits plus innovants ou plus élaborés que ceux que proposent les pays à bas salaires.

Sarah Guillou : Sur la question de la désindustrialisation, les mesures du gouvernement n’auront pas inversé la pente de la courbe des emplois industriels. Les pertes d’emplois s’inscrivent dans une tendance baissière amorcée depuis plus de 15 ans. De 2000 à 2014, l’industrie manufacturière s’est réduite de plus d’un cinquième de sa masse de salariés. La grande crise a intensifié les destructions d’emplois : de 2009 à 2012, près de 190 000 emplois perdus. Mais le mouvement ne s’est pas arrêté depuis : de 2012 à 2015 s’ajoutent plus de 129 000 emplois perdus.

Malgré une stratégie de politique économique favorable à l'offre dans la deuxième partie de la mandature, la présidence Hollande n’aura pas été celle de l’arrêt de la destruction des emplois industriels. C’est d’une part parce que les mesures favorables à la vitalité du tissu productif, comme le CICE, ne porteront leurs fruits sans doute qu’en 2017. C’est aussi parce qu’aucune politique économique ne peut contrer le progrès technique qui réduit les emplois par unité de valeur ajoutée et que l’insertion dans la globalisation implique une intensité de concurrence qui exige une adaptation des entreprises et des qualifications qui a tardé à se mettre en place en France.

En quoi un secteur industriel est-il important aujourd'hui pour une économie comme celle de la France ? Quels sont ses liens avec les autres secteurs, quel rôle joue-t-elle dans l'économie de manière générale ?

L’industrie réalise l’essentiel de l’innovation et des exportations de la France. Elle tire l’ensemble de l’économie par les emplois qu’elle induit, parfois dans d’autres secteurs, et par les richesses qu’elle crée dans l’ensemble du territoire. Les pays qui ont trop délaissé leur industrie, comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, se sont spécialisés dans des services à haute valeur ajoutée procurant des hauts revenus à une petite partie de la population, tandis que beaucoup de leurs citoyens ont vu leur situation se détériorer. Leur vote a montré leur insatisfaction.