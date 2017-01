François Fillon stoppe l'hémorragie politique. Reste la justice... et la presse ?

Le meeting de François Fillon à la porte de la villette devait marquer le début du marathon final de la campagne présidentielle du premier tour, à l'instar du discours de la porte de Versailles de Nicolas Sarkozy en 2007 ou de François Hollande au Bourget en 2012. Avec le " Penelopegate" qui provoque une chute du candidat de la droite et du centre dans les sondages, cette grande messe politique a viré à la contre offensive pour stopper l'hémorragie politique. Et de ce point de vue la séquence a été réussie.

Est-ce définitif ?

Comme si de rien n'était ! Les partisans de François Fillon n'ont pas boudé l'évènement, ils étaient treize à quinze mille militants ou sympathisants venus l'écouter et l'applaudir ce dimanche à la Villette, considérant soit que ce que l'on appelle "le Penelopegate" n'existe pas, ou qu'il ne serait qu'une simple péripétie de campagne. Non seulement ils ont ovationné le candidat à la présidentielle, et, alors qu'ils auraient pu se contenter d'applaudissements polis, ils ont fait de même pour son épouse qui a remonté les travées avec son mari, ce qui dénote un certain cran de sa part, car Madame Fillon n'était pas à l'abri d'un sifflet. Dans sa contre-attaque, François Fillon a frappé fort d'emblée: "Moi, je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer qu'on m'attaque droit dans les yeux mais qu'on laisse ma femme tranquille. Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups", a-t-il déclaré, déclenchant un tonnerre d'applaudissements et de "on va gagner". La réunion d'hier a en effet permis à François Fillon de reprendre la main auprès de l'électorat de droite en offrant un visage plus social et plus rassembleur.

En témoignent les prises de parole de François Baroin pour la sensibilité sarkozyste et Valérie Pécresse, ex-juppéiste, et même Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, venus témoigner de la force de l'Union de la droite et du centre. François Baroin a tour à tour fait applaudir Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Séquence nostalgie, sans doute mais aussi rappel de l'apport que représentent ces sensibilités jusqu'ici quelque peu négligées par le candidat. Valérie Pécresse a insisté : " Non François, tu n'es pas seul, nous te défendons, nous te protégeons ; tous ceux qui veulent t'attaquer nous trouveront sur ton chemin." Message reçu par le candidat qui a repris le thème de "travailler plus pour gagner plus " de Nicolas Sarkozy, et qui veut apporter des "réponses aux causes les plus humaines et les plus justes", à l'instar du handicap, précisant "ce fut une des batailles du président Chirac. Ce sera mon combat". Pour tenter de corriger son image anti-sociale, François Fillon s'est défendu "d'être l'ennemi des fonctionnaires" dont il veut réduire le nombre ; il se revendique seulement "l'ennemi de la bureaucratie", qui veut moderniser la fonction publique. Et surtout, il promet une augmentation des petites retraites : plus 300 euros pour les pensions de moins de mille euros et "au moins 600 euros" pour les petites pensions de réversion. Ferme sur "la fin des 35 heures dans le privé, le passage aux 39H dans le public, le relèvement du quotient familial, il affirme que "sa meilleure politique sociale, c'est celle qui donne du boulot".