François Fillon est-il nul en gestion de patrimoine ?

Moi, le truc qui m'intrigue le plus après la prestation de François Fillon, au-delà de sa capacité à se remettre en selle en faisant les gros yeux en direction des barons frondeurs de LR qui s'y voyaient déjà, c'est la manière dont il gère son argent. Oui son argent.

Car qu'un type puisse être député, sénateur et ministre pendant une trentaine d'années, faisant rentrer des dizaines de milliers d'euros chaque mois dans l'escarcelle familiale (à la louche, hein, indemnités parlementaires, frais de représentation, traitement de Pénélope et patati et patata), ne détienne qu'un patrimoine inférieur au prix d'un 90m2 dans le 11e arrondissement, un PEL et deux Livrets A à l'heure du bilan, laisse songeur.

Même un médecin généraliste dans la Creuse ou un prof agrégé ne lésinant pas sur les heures sup' doit pouvoir faire mieux...

Sans même revenir sur la légalité des rémunérations de son épouse, au Parlement comme à la Revue des Deux-Mondes, on se demande d'ailleurs comment il s'est débrouillé pour empocher (toujours à la louche et selon ses propres dires) l'équivalent de la valeur de sa résidence sarthoise en honoraires de consultant en trois ans à peine tout en continuant d'échapper à l'ISF.

Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il triche ou quoi que ce soit dans le genre. Je n'en sais rien et même, vu le coup de projecteur sur ses finances de ces jours-ci, j'imagine qu'il va tenter de rester dans les clous sur ce point. Mais je me dis tout de même qu'il y a peut-être un sérieux problème de gestion, d'investissement et de contrôle des dépenses dans le budget du ménage Fillon.

Et aux dernières nouvelles, celui de la France, c'était encore plus compliqué.

--------------

Note : On me fait remarquer, fort judicieusement, que l'entretien d'un château, même pudiquement qualifié de "maison", les chevaux de madame, les courses automobiles de monsieur et l'éducation d'une tripotée de jeunes et brillants avocats, coûtent bonbon et n'aident guère à la constitution d'un gros bas de laine. Mais tout ça sonne tout de même plus cigale bling-bling qu'austère fourmi façon Colombey-les-Deux-Eglises...