François Bayrou va-t-il reprendre sa place d'opposant politique ?

Atlantico : En provoquant un démenti public de la part de Benjamin Griveaux, François Bayrou a-t-il fait la démonstration du fait qu'il est le seul à pouvoir recadrer les errances des macronistes ?

Jean-Philippe Moinet : François Bayrou n’est pas le seul à pouvoir corriger des écarts de langage mais son poids politique, dans l’alliance qu’il a nouée depuis le printemps 2017 avec Emmanuel Macron, fait que ses paroles portent et comptent beaucoup pour les responsables de LREM. Benjamin Griveaux a ainsi appelé François Bayrou pour démentir un propos que lui prêtait un confidentiel de presse. Aujourd’hui l’extérieur du Gouvernement, le Président du MODEM joue les vigies : il invoque le pacte qu’il dit avoir nouer avec le chef de l’Etat, où le Maire de Pau défend une certaine idée de la vie et de l’égalité sociale et le respect dù aux catégories modestes et rurales de la population.

Lui le girondin montre aussi à l’élu parisien Griveaux qu’il faudra compter avec lui, et son mouvement, dans les périodes à venir : les européennes de 2019 bien sûr mais aussi les municipales de 2020, les élus centristes devant être respectés, reconnus et même valorisés. La conquête de la Mairie de Paris, par exemple, ne pourra se concevoir, à ses yeux, que dans le cadre d’un accord politique associant étroitement le Modem. Ce qui a valu pendant la campagne victorieuse du 1er tour de la présidentielle, puis les législatives, doit valoir, pour François Bayrou et ses proches, aux élections suivantes.

« J'ai trouvé [dans] cette phrase le contraire de ce que nous avons voulu bâtir avec le président de la République » a avancé François Bayrou. Alors que le vent semble avoir tourné en défaveur du Président de la République, que signale cet épisode de l'état actuel du « mariage de raison » conclu entre l'ancien représentant du centre et le candidat Macron durant la campagne ?

Ce « mariage de raison » a en effet une importance particulière aujourd’hui, près de 18 mois après la grande vague LREM qui a déferlé à l’élection présidentielle et aux élections législatives. Le dernier remaniement a d’ailleurs montré qu’Emmanuel Macron concevait sa majorité comme une alliance, où le Modem joue un rôle pivot qui a été reconnu, par exemple par l’entrée au Gouvernement de l’ancien Président du Groupe Modem de l’Assemblée Nationale, Marc Fesneau, et par la promotion de la Ministre en charge du dossier-clé des Territoires, Jacqueline Gouraud, une proche de François Bayrou. Le Président du Modem n’est plus Ministre depuis l’été 2017 mais il n’est pas, loin s’en faut, inactif en Macronie. En coulisses, il a établi une relation, personnelle, de confiance et d’écoute avec le Président de la République. Ce « mariage de raison » ne s’affiche pas sur le devant de la scène mais il est réel et participe à l’équilibre de la majorité présidentielle. Le reflux de popularité, subi par Emmanuel Macron depuis l’été, fait que ce dernier est d’autant plus à l’écoute de ses alliés, actuels et potentiels. Son itinérance mémorielle cette semaine dans l’Est et le Nord de la France, passant par une série de villes moyennes économiquement en difficulté, est de nature à correspondre aux attentes et à la culture politique de François Bayrou, pénétré d’un sens à la fois de l’histoire et des territoires. S’il y a eu divergence public avec le lieutenant Griveaux, je ne pense pas qu’il y ait divergence stratégique avec le général Macron. C’est juste un signal de son existence et de son exigence politique, sur certains sujets.