François Bayrou, ce représentant du "monde ancien" vite devenu encombrant pour Emmanuel Macron...qui a fini par l'écarter

Le jour où François Bayrou installe les quarante-sept nouveaux députés Modem dans la salle Chaban-Delmas de l’Assemblée nationale, l’émotion est très forte. François Bayrou, en larmes, annonce qu’il doit les quitter pour annoncer à la presse sa démission. Sa sortie du gouvernement est vécue à Matignon comme un soulagement. Le patron du Modem avait pris l’habitude de faire la leçon par de longues interventions dans les réunions, comme durant la campagne, s’attirant ainsi des remarques peu amènes des membres de l’équipe de campagne.

Le patron du Modem est, de son côté, heureux d’avoir sauvé sa formation de la faillite politique : des députés, des finances remises à fl ot et lui, inamovible président de sa formation. La partie était loin d’être gagnée pourtant. Il a fallu les avertissements sévères des sénateurs Michel Mercier et Jean-Marie Vanlerenberghe, début 2017. Les deux élus ont travaillé au rapprochement avec Macron, mais François Bayrou, conseillé par Marielle de Sarnez, hésitait à franchir le pas. En déplacement à Londres, Emmanuel Macron se fend d’un coup de fi l à François Bayrou. Les deux hommes s’entendent et Bayrou annonce la tenue d’une conférence de presse, tout en tenant soigneusement dans l’ignorance les principaux cadres du Modem. Du pur Bayrou. La veille de la conférence, à minuit, quelques personnes seulement étaient au courant des intentions du chef centriste. En rejoignant très tôt Emmanuel Macron, ce représentant du « monde ancien » réalise son plus beau coup politique et laisse ses vieux camarades de jeu sur le quai. Dès lors, il s’imagine en Premier ministre du président Macron, apportant au jeune président stabilité et expérience. François Bayrou considère en réalité Emmanuel Macron comme une étrangeté politique : « Vous êtes trop jeune pour être président mais ça ne fait rien, je vais vous aider », lui dit François Bayrou en présence d’une caméra. Le candidat encaisse sans broncher, le sourire impassible.

Cette scène filmée pour les besoins du film de campagne renvoie à une autre rencontre en tête à tête, restée secrète celle-là, qui s’est déroulée dans les Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, en juillet 2016. À l’occasion d’une visite sur le Tour de France cycliste, Emmanuel Macron, encore ministre de l’Économie, rend visite à ses amis du Haut-Adour ; l’occasion d’évoquer ses racines pyrénéennes. « Manu », le régional de l’étape, se rend à Pau pour la soirée. Dans une villa de style anglais, vidée de ses occupants, servis par un maître d’hôtel, Emmanuel Macron et François Bayrou partagent un dîner. Le ministre dévoile ses intentions au maire de Pau : quitter au plus vite le gouvernement, lancer son mouvement, candidater pour l’Élysée. Macron se heurte au scepticisme de Bayrou, qui explique à l’impétrant que ses chances sont bien minces et qu’il ne trouvera pas d’espace entre Hollande et d’autres candidats, dont lui-même.