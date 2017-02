François Bayrou candidat en 2017, ça serait quel projet politique ?

Atlantico : De retour sur la scène politique avec la sortie de son nouvel essai Résolution Nationale, François Bayrou semble hésiter à se présenter. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans le paysage politique français ? Quel électorat pourrait être sensible à ce positionnement politique ?

Jean Petaux : L’entretien que François Bayrou a accordé à TF1 ce soir me semble devoir être considéré comme un « petit caillou » sur le chemin de la candidature. Très clairement le président du MODEM est dans un « plan Com’ » où il convient de susciter le désir du produit, de créer l’attente et de construire les termes de l’intrigue avec la dose de suspens indispensable pour maintenir l’intérêt des spectateurs. Si on voulait se livrer à une comparaison dictée par les circonstances : « La Canard Enchainé » feuilletonne la descente en flamme de la candidature Fillon ; François Bayrou feuilletonne sa déclaration de candidature.

Je ne crois pas qu’il hésite à se présenter. Si attente et interrogation il y a elles ne portent pas sur son envie, sur son vœu. Il a dit clairement d’ailleurs ce soir « qu’il aime l’odeur de la poudre du combat » ; « qu’il aime ce rendez-vous avec la France et les Français, la rencontre entre un destin individuel et un peuple ». Il a connu ces émotions déjà trois fois, en 2002, 2007 et 2012. En 2002 il a fait rigoler la France entière avec son tracteur à l’huile de colza. En 2007 jusqu’à ce qu’il mette une claque à un sale gosse qui lui faisait les poches il était « scotché » à 7% des intentions de vote. Il a terminé très fort à 18,57% des voix (plus de 6,820 millions de voix ce qui est considérable). En 2012 il est repassé sous la barre des 10% des voix mais a quand même recueilli 3,275 millions de suffrages. Donc Bayrou est un vrai « compétiteur de présidentielle ». A chaque fois il pèse d’une manière ou d’une autre sur le sort du scrutin final et il serait bien présomptueux de le passer par pertes et profits.

En réalité il y a sans doute trois éléments qui retardent la déclaration de candidature de François Bayrou et qui l’ont amené à fixer un nouveau rendez-vous aux téléspectateurs pendant la seconde quinzaine de février. La première est l’élément le plus ennuyeux pour lui. Celui qui risquerait de le faire renoncer : le « nerf de la guerre » : l’argent. Le MODEM n’a plus du tout de réserve financière et une campagne présidentielle coûte cher. Pas de groupe parlementaire, peu de municipalités, des alliances certes passée à l’occasion des dernières élections régionales (et encore pas partout), aucun département en dehors de celui des Pyrénées-Atlantiques. C’est un parti exsangue que préside le maire de Pau. Il faut donc trouver de généreux donateurs. Lesquels ? Où ? Avec quelles arrière-pensées ? Gêner Macron ? Se présenter comme un plan de substitution à la faillite potentielle et prévisible de la candidature Fillon ? Auprès de quelle fraction de l’électorat de droite ? Bref : sans argent pas de campagne et sans argent nécessité de faire sponsoriser son engagement.

Les deux autres explications de « l’annonce différée » tiennent plutôt des circonstances du jeu. On a évoqué les conditions de la création du « désir de candidature ». Il y a plus profond.