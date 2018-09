France des villes contre France des campagnes : l’erreur politique majeure dans laquelle s’enferment le nouveau monde ET son opposition

Atlantico : Selon une analyse réalisée par la Fondation Jean Jaurès, la sociologie du macronisme, tout comme l'indiquait le politologue Luc Rouban dans son dernier ouvrage "le paradoxe du macronisme" reposerait sur un groupe sociologique constitué des "optimistes" de la société française. Dans quelle mesure le nouveau monde est-il finalement un monde plus dominé par des fractures sociologiques que politiques ?

Laurent Chalard : S’il apparaît difficile de déterminer exactement les caractéristiques d’un groupe sociologique partisan d’Emmanuel Macron, étant donné la diversité de profil de son électorat centriste, une chose n’en est pas moins sûre, le traditionnel clivage idéologique gauche/droite, qui a largement dominé la vie politique française depuis la Révolution, semble, au moins temporairement comme à l’époque du général de Gaulle, avoir été mis à mal. Les français ne se positionnent plus politiquement en fonction d’opinions traditionnellement héritées de l’entourage familial et très tranchées (pour l’observateur étranger, il y a souvent l’impression qu’il existe deux « France » aux valeurs totalement opposées), mais beaucoup plus en fonction de leur positionnement sociologique au sein de la société, conséquence assez logique du triomphe de l’hyper-individualisme.

Les individus ont désormais tendance à beaucoup plus se positionner en fonction de leur intérêt personnel que d’un intérêt collectif, qui n’est plus perçu, la société nationale n’existant plus comme le démontre le géographe Christophe Guilluy dans son nouvel ouvrage, No Society. Dans ce cadre, Emmanuel Macron, par son discours mettant en avant ceux qui réussissent, séduit assez logiquement les personnes qui se perçoivent comme des « gagnants » de la mondialisation, aussi bien des cadres financiers de La Défense que des viticulteurs de Champagne, des cadres moyens de l’Ouest de la France ou des immigrés des grandes métropoles en phase d’ascension sociale, que l’on peut effectivement catégoriser comme des « optimistes »,alors que les français qui se perçoivent comme les « perdants », dont les ouvriers et anciens ouvriers du nord-est, les petits éleveurs laitiersou encore les descendants d’immigrés pauvres des banlieues populaires des grandes métropoles, ne s’y retrouvent guère, leur « pessimisme » apparaissant compréhensible…

Bruno Cautrès : L’étude de la Fondation Jean Jaurès, qui repose sur le panel électoral du CEVIPOF et ne concerne que les sympathisants (les personnes qui se déclarent proches de LaREM lorsqu’on leur demande de quel parti politique ils se sentent proches), confirme ce que les chercheurs du CEVIPOF avaient montré pendant la campagne de 2017 puis ensuite. Le socle sociologique des électeurs ou des sympathisants de LaREM est à la fois assez peu différent de l’ensemble du pays, mais quand même caractérisé par une plus forte proportion de diplômés, de hauts ou assez hauts revenus et de personnes d’âge mûr, voire bien mûr. C’est effectivement une France qui va plutôt bien du point de vue de de son rapport aux conditions de vie. Il n’est pas surprenant, pour le spécialiste de sociologie électorale, que le vote ou la sympathise pour un parti politique soit sociologiquement marqué : les préférences politiques expriment encore avec beaucoup de force les appartenances sociales. A cet égard, la proximité pour LaREM n’est pas très différente de beaucoup d’autres formations politiques : être sympathisant de LR ou du RN, c’est aussi très marqué sociologiquement ; du côté du PS c’est sans doute moins marqué qu’auparavant compte-tenu de l’affaiblissement du poids de cette proximité partisane, mais on constate toujours que la sympathie pour le PS ne se retrouve pas dans toutes les couches de la population. Donc, le « nouveau monde » n’est effectivement pas un monde politique sans sociologie !