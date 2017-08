France-USA. Moins payé pour être payé plus. Le choix d’un modèle de pauvreté d’Etat !

Un sourire et l’addition. Pourboire en plus. Les Américains ont compris 2 choses que les Français, drogués à la gratuité, ne comprennent que peu ou pas. La première, c’est que le service se paie. La seconde c’est qu’un service n’est pas un mot du dictionnaire syndical, mais une réalité commerciale. Explication de texte.

Aux USA, pour de nombreuses professions, il n’y a pas de salaire minimal. Contrairement à d’autres activités (automobile notamment, ou textile), qui l’ont payé cher, sous forme de ces délocalisations « tsunamiennes », qui ont vidé sans pitié les USA comme l’Europe, de ses salaires et salariés au profit de la Chine. Qui n’a pas prévu de nous les rendre et a pu s’offrir ainsi le portefeuille de devises le plus garni du monde, qui lui permet aujourd’hui de nous racheter à vil prix. Nous leur avons donné le beurre et l’argent du beurre, et nous ramassons les miettes.

Mais revenons à nos moutons. Les activités sans salaire minimum négocié, au prix de pneus brûlés et de chemises de DRH déchirées, comme nous savons si bien le faire en France, provoqueraient un séisme dans l’univers de la bienpensance sociale de notre pays, habitué à la planification soviétique de toute activité économique. Pensez donc, de méchants patrons qui ne seraient plus obligés à un salaire minimum pour leurs pauvres salariés, justifierait que la rue s’enflamme plus violemment qu’un jour de guerre civile afin de défendre l’oppressé ainsi un peu plus asservi au grand capital ! Mais voilà, à l’épreuve des faits, l’oppressé n’est pas celui qu’on pense, et le salaire n’aboutit qu’à une pauvreté certaine. Mais réglementée. Une pauvreté légale grâce à un salaire minimum qui ne garantit qu’une chose : Un minimum à vie.

Les Américains, ont fait un autre choix. Celui qui consiste à oser avancer qu’un salaire se mérite, non pas comme « une rente », aussi faible soit-elle, décidée par l’état et les adversaires sociaux (expression plus juste que celle de partenaires sociaux), mais comme la contrepartie d’un service rendu. Et que c’est au client de le payer. Après tout, le service est rendu non pour le « patron » mais pour le client. Dès lors, les USA ont aboli la notion de salaire minimum de 2 façons. La première, par l’absence de salaire minimum et la participation au chiffre d’affaire. La seconde par la notion de service obligatoire.

Démonstration :

Un coiffeur peut être embauché, comme salarié, mais sans salaire garanti. En revanche il peut toucher jusqu’à 50% du chiffre d’affaire qu’il réalise ! Au final, il n’est pas rare que son revenu mensuel atteigne les 4000, voire 6000$. Si vous demandez à un coiffeur Français (capilliculteur disait Desproges), il vous répondra qu’en fait de tonte, c’est plutôt lui qui y laisse ses cheveux, puisque son salaire dépasse rarement un gros smic. Soit 2 à 3 fois moins que son collègue américain. Alors, à votre avis quel est le système le plus juste et le plus protecteur ? Un salaire minimum ou la possibilité d’un salaire maximum ? Quel est le revenu qui paie le mieux les factures de fin de mois ? Quel est celui des 2 qui est à un cheveu de la pauvreté d’Etat ? Je vous laisse faire le calcul.