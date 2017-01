France socialiste contre Royaume-Uni conservateur-libéral, le match : et le pays ayant connu une baisse du revenu des riches et une hausse de celui des pauvres ces dernières années est…

Atlantico : Alors que le débat politique aime débattre autour de la question du néolibéralisme, en prenant notamment exemple sur le cas du Royaume Uni, il apparaît, selon les chiffres publiés par l'ONS (office national des statistiques britannique), que la croissance des revenus des plus pauvres a subi une forte augmentation au cours des dernières années (et une baisse des revenus des plus favorisés), alors que le cas de la France traduit plutôt une stagnation "pour tous". Comment expliquer un tel décalage entre les deux pays, quelles sont les différences de résultats économiques entre la France de François Hollande et le Royaume Uni gouverné par le parti conservateur ?

Nicolas Goetzmann : Si l'on souhaite comparer l'évolution des deux pays au travers du prisme des inégalités, il est parfaitement clair que le Royaume Uni surpasse la France depuis la crise. Si les inégalités sont encore plus fortes au Royaume Uni qu’en France (Indice de Gini de 0.316 contre 0.296 en France), la tendance actuelle est plus favorable de l’autre côté de la Manche. En reprenant les données disponibles depuis 2008, on peut constater une progression de 13.21% des revenus de la population britannique la moins favorisée (les 20% ayant les plus faibles revenus) , alors que la même population, en France, a vu son niveau de vie se dégrader de -5.61% entre 2008 et 2014, et même de -8.89% pour les 10% les plus pauvres, selon les données INSEE. A l'inverse, les revenus des populations les plus favorisées ont baissé de 3.37% au Royaume Uni pendant que le niveau de vie de cette même population a baissé de 2.10% en France (une baisse qui doit tout à la pression fiscale constatée entre 2012 et 2014). Il est cependant nécessaire d'indiquer qu’une bonne partie de la hausse des revenus des plus pauvres au Royaume Uni s'est réalisée au cours des deux dernières années, pour lesquelles la France ne dispose pas encore de données. Mais, en comparant à périmètre identique, la tendance est la même, plus d'inégalités en France, moins d'inégalités au Royaume Uni. Le rapport inter décile (niveau de vie du groupe favorisé par rapport au groupe ayant le plus faible revenu) est passé de 6.67 en 2008 à 7.12 en 2014.

Ce résultat a une cause parfaitement identifiée. Le Royaume Uni a créé des emplois alors que la France a produit des chômeurs. Et s'il on veut faire un comparatif entre les deux pays depuis mai 2012, l'écart est flagrant. D'autant plus que les deux pays ont une base démographique comparable. Le Royaume Uni affiche un taux de chômage de 4.8% en ce début 2017, avec une baisse de 1 million de chômeurs depuis mai 2012, et la création de 2 millions d'emplois (dont 1.6 millions à temps plein). Ce qui a permis de donner un emploi à des chômeurs, mais également aux personnes qui arrivaient sur le marché de l'emploi, et à ceux qui étaient sortis des statistiques. Le taux d'emploi étant passé de 70 à 74.5% sur la période, un record absolu pour le pays. A l'inverse, le nombre de chômeurs en catégorie A a progressé de 540 000 personnes en France, avec une création nette de 150 000 emplois depuis le 2e trimestre 2012. Soit un rapport de 1 à 13 entre les deux pays en ce qui concerne la création d'emplois depuis la mi 2012, 2 millions d'un côté, 150 000 de l'autre. Le taux de chômage est de 10% en France, selon les dernières données de l'INSEE. Un décalage aussi important explique largement la situation de la faiblesse des revenus des moins favorisés en France et la hausse constatée pour cette même population au Royaume Uni. Un résultat qui s'explique par la différence de croissance nominale (la demande) entre les deux pays. Entre le T2 2012 et le T3 20116, la croissance nominale a été de 17.92% au Royaume Uni, elle a été de 6.83% en France. 1 point de croissance en France équivaut à 2.6 points de croissance outre-manche sur les cinq dernières années.