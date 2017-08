France : retard de (vraies) réformes, retard de (vraie) reprise

L’économie ne pardonne rien : la France a longtemps repoussé ses réformes, les voisins les ont faites. Les voisins vont donc mieux, après avoir beaucoup souffert, tandis que la France découvre avec horreur le début des réductions de dépenses publiques. La France est ainsi entourée de ces pays qui vont mieux, Allemagne, Espagne … et la voilà qui compte en profiter ! Pas mal joué, mais ceci ne sera possible que si elle se réforme elle-même. Elle finira alors par aller mieux, avec plus de croissance et moins de chômage, puis une stabilisation de sa dette, puis sa baisse, mais si elle devient elle aussi plus compétitive, en prix et en qualité.

Il lui faudra du temps et des efforts, en acceptant les lois de l’économie : on n’a rien sans rien, et rien tout de suite, même si on profite des circonstances !

Nous voyons désormais, en vraie grandeur, comment fonctionnent les réformes, notamment sur le marché du travail : flexibilité, dialogue social, remontée des marges d’abord, formation, et le temps qu’elles prennent. Le modèle allemand d’avant crise ou espagnol de pleine crise ont bien montré la dureté des efforts à faire pour remonter la pente, efforts qui payent toujours, mais jamais tout de suite. Nous voyons, ensuite, une fois la dynamique vertueuse enclenchée, quelle est sa puissance. L’Espagne vient ainsi d’enregistrer une croissance de 0,9% au deuxième trimestre 2017, l’Autriche de 0,8%, l’Allemagne de 0,6% et la France se félicite de son 0,5%. La France métropolitaine vit une lente amélioration de son taux de chômage à 9,3% actuellement, mais dont 4,1% sont chômeurs depuis plus d’un an, contre un maximum de 10,5% mi 2015. L’Espagne est encore à 18,4%, contre un pic à 26,1% en 2013, et l’Allemagne poursuit encore son amélioration à 3,9%, contre un pic à 11,2%… en 2005. En pourcentage, ceci n’étant bien sûr qu’un indicateur partiel, le taux de chômage français a baissé de 12% depuis son pic en France, 30% en Espagne et 65% en Allemagne. La route française sera longue : Emmanuel Macron s’est donné cinq ans pour atteindre 7% de taux de chômage. Il faudra plus pour atteindre un plein emploi, compris entre 5 et 6% - et pourquoi ne pas aller plus bas ?

La France n’aime pas l’économie et préfère la politique : l’économie se venge. Keynes serait ainsi, ici, le chantre de " la relance par la consommation " (!) et Marx celui de " la lutte contre les inégalités " (?). La France n’aime pas trop les chiffres et préfère les concepts : ils sont de fait plus agréables. Or, de 2000 à 2011, sauf en 2008, le revenu disponible nominal a crû davantage en France qu’en Allemagne. Depuis 2012, il croit moins vite – ce qui est quand même normal, avec un taux de chômage double en France. Cette modération salariale est en fait le seul moyen de retrouver de la compétitivité et d’exporter. " En même temps ", rien ne sera possible sans plus de profitabilité des entreprises qui viendra de la baisse des prélèvements fiscaux et de la simplification des demandes et structures administratives. Ceci ira donc avec moins de contrôles et de vérifications, des demandes officielles mieux faites et non répétitives, plus de modernisation et d’informatisation, des structures plus efficaces, moins en silos, et partout plus de confiance. Il y aura alors moins de dépenses publiques, avec moins de fonctionnaires, et plus de croissance et d’emplois privés. Dans cet ordre, et pas vite. C’est de l’économie, du bon sens même, mais l’explication politique devra être présente.