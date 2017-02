La France prête pour la grande bascule (ou comment la gauche de l'intimidation morale est en train de précipiter les scénarios noirs qu'elle est censée redouter)

Atlantico : Dans le contexte actuel du PenelopeGate, comment peut-on juger de l'état de tension de l'électorat de droite ?

Jean-Sébastien Ferjou : Le pic de saturation du PenelopeGate a largement été atteint, un certain nombre d'électeurs de droite ne veulent plus entendre les accusations concernant François Fillon et en sont venus à ne plus rien lire, ni écouter des turpitudes supposées du candidat de la droite.

Pour autant, ils ne sont pas convaincus par les explications de leur candidat, ni même à vrai dire par ses qualités personnelles. On entend d'ailleurs beaucoup, dans les couloirs de la droite, de personnalités s'épancher en off sur la thématique d'un Fillon incontournable par absence de plan B mais dont ils doutent de plus en plus des compétences pour assumer la charge de la présidence de la République. Pire, aux yeux d'un certain nombre de ces "chapeaux à plumes" de la droite, la séquence ouverte par Le Canard Enchaîné a mis en lumière ce que serait un président Fillon par gros temps. Et ce qu'ils ont vu, de l'enchaînement des erreurs de communication à la relative incapacité à comprendre ce qui choque réellement le pays, ne les a pas du tout rassurés.

L'électorat de droite, traditionnellement habitué à résister aux excès d'idéologie ou aux passions, se retrouve de fait dans une posture nouvelle pour lui de rébellion. Jusqu'à présent, à l'exception de chapelles libérales ou souverainistes enflammées, le Front national avait le monopole du vote contestataire ou de la rébellion à droite. Désormais, toute une partie de l'opinion française est en train de basculer dans ce schéma mental révolutionnaire.

Jérôme Fourquet : Plus qu'un état de tension, je parlerais de situation de dilemme ou de trouble qui a saisi toute une partie de l'électorat de droite. Ce trouble peut être résumé en quelques chiffres : si l'on s'appuie sur le baromètre Ifop pour le JDD publié le week-end dernier, 80% des sympathisants LR estimaient que François Fillon avait la capacité à réformer le pays, ainsi que la stature présidentielle. Ces chiffres sont apparus comme stables par rapport à une précédente enquête menée en décembre. Ainsi, le PenelopeGate n'avait pas entamé la capacité réformatrice de François Fillon aux yeux de l'électorat de droite, ni sa stature présidentielle. En revanche, un autre item a été testé au cours de ce baromètre, celui de l'honnêteté : dans ce cas, on est passé de 75% des électeurs de droite le jugeant honnête à environ 50%.

On peut résumer ce dilemme de la façon suivante : l'électorat de droite, qui a massivement adhéré au programme et aux valeurs portés par François Fillon durant la primaire, a cru très fortement que la victoire était possible en 2017. Le PenelopeGate vient rendre ce scénario beaucoup moins possible, plongeant l'électorat de droite dans une très grande perplexité, à la fois stratégique (faut-il garder le candidat Fillon ?) mais aussi morale (pour faire triompher nos valeurs et faire appliquer un programme auquel on croit, doit-on aller jusqu'à soutenir un candidat qui, manifestement, a eu un comportement qui n'était pas irréprochable ?). Tel est l'état actuel de l'électorat de droite, en tout cas de celui qui reste en bonne partie fidèle à François Fillon. Toutefois, une bonne partie de cet électorat semble avoir tranché ce dilemme en soutenant soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron.

Éric Verhaeghe : Il me semble qu'il manifeste un immense embarras sur la dépossession à laquelle nous assistons. N'oublions jamais que la majorité parlementaire, qui a exercé le pouvoir pendant 5 ans, était minoritaire dans les urnes. Les candidats socialistes ont drainé moins de vingt millions de voix aux législatives de 2012, et ont obtenu une majorité écrasante, pendant que des minorités importantes comme celles du Front national ne bénéficiaient de pratiquement aucune représentation.

Ce hiatus pose évidemment un problème majeur car, après un quinquennat désastreux, le peuple de droite, si tant qu'il existe sous une forme consciente, n'accepterait pas d'être privé de sa voix et de sa représentation sous prétexte d'une opération médiatique visant à torpiller son candidat élu. Ce sentiment de frustration tombe sous le sens: alors que, objectivement, Fillon représente une aile de l'opinion qui est aujourd'hui majoritaire, cette majorité se trouve minorée du fait d'une opération de déstabilisation revendiquée comme telle par la presse.

Et qui sont ceux qui soutiennent aujourd'hui François Fillon? Ceux qui ont absorbé le choc fiscal sous la gauche, ceux qui sont accablés par les charges et les obligations de toute nature, ceux qui ont eu l'impression d'être méprisés ou maltraités par des postures idéologiques sans véritable légitimité dans l'opinion. Expliquer aujourd'hui à ces gens que l'affaire Fillon va les priver de leur majorité constitue une évidente prise de risque. Autant expliquer que la démocratie n'existe plus et que le régime en place refuse de faire une place à la majorité réelle du pays.

Vous mesurez incidemment la prise de risque qu'une position de ce genre constitue. Quand la majorité considère que les institutions bloquent son expression, toutes les aventures deviennent possibles.