La France, pays le plus négatif dans sa perception de la mondialisation : mais les Français sont-ils vraiment ceux qui en ont le plus pâti économiquement ?

Atlantico : Selon un sondage relayé par le Forum économique mondial, la France apparaît comme le pays le plus réfractaire à la mondialisation, les français estimant que "cela était mieux avant" pour 81% d'entre eux. Ce jugement des français à l'égard de la mondialisation n'est-il pas trop sévère ?

Nicolas Goetzmann : Le terme même de mondialisation est devenu une forme pratique de repoussoir de tous les maux, aussi bien en ce qui concerne l'économie que sur les questions de migration. D'un point de vue politique, la critique de la mondialisation permet de créer une polarisation avec la souveraineté et le sentiment national, qui s'opposent de fait à l'idée même de mondialisation. Il s'agit donc avant tout d'un marqueur politique, avant même toute analyse de fond. De plus, la mondialisation apparaît comme un mouvement "dirigé" par les entreprises, par les banques, par la finance "sans visage", ce qui permettrait à cette vague d'échapper à tout contrôle politique.

Dès lors, ce thème permet avant tout de construire un discours d'opposition pour tout candidat voulant se revendiquer de l'"antisystème".

Pourtant, le mal ne vient pas de la mondialisation en tant que telle, mais bien de l'absence de préparation des pays par rapport à ses effets. Parce que la grande question qui se pose aujourd'hui aux pays occidentaux, celle des "perdants de la mondialisation", c’est-à-dire des populations les moins éduquées, reléguées dans les anciens bastions industriels, comme la Rust Belt aux États Unis, le nord-est en France, était parfaitement prévisible. Il s'agit donc bien de la responsabilité des pays eux-mêmes, d'être entrés dans une vague qui permet effectivement un accroissement mondial de la richesse mais sans avoir voulu protéger les populations exposées à ses effets négatifs. Les économistes Paul Samuelson et Wolfgang Stopler avaient, dès 1941, prévu qu'une compétition entre pays développés et pays émergents provoquerait des dégâts sur les populations les moins qualifiées des pays développés. Le problème, c'est que rien n'a été fait pour lutter contre un résultat parfaitement prévisible. Ceci au prétexte que la mondialisation était "globalement" positive, en raisonnant seulement en termes de moyenne.

Depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, en décembre 2001, le continent européen semble s'être engagé dans une forme idéologique qui a vu la mondialisation comme une fin et non comme un moyen. C'est ce qui peut se voir dans la course effrénée aux excédents commerciaux, réalisée au détriment des politiques de plein emploi. On sacrifie la demande intérieure d'une main, pour tenter de surfer sur la demande étrangère, ce qui aboutit à une compétition maximale au sein même de l'Europe alors que le projet initial évoquait plutôt l'idée d'une "coopération". Pourtant, l'Europe et les modèles d'État providence qui y sont attachés, a des atouts à faire valoir dans la mondialisation. L'Europe, et la France avant tout, est en mesure de proposer le modèle qui pourrait être le plus efficace dans une économie mondialisée. Soit un modèle reposant sur un triptyque : la mondialisation, le modèle social, et le plein emploi. Ces trois données ne sont pas irréconciliables, et la France a tout à gagner à agir sur l'élement qui lui fait défaut, évidemment, le plein emploi. C’est-à-dire une modification du modèle de développement européen, ce qui serait d'une importance aussi fondamentale que le "tournant de la rigueur" mondial qui a eu lieu dans la première partie des années 80. 1981 aux États Unis ou 1983 en France.