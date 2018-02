La France menacée d’un Big One ? Cette ligne de faille de la société française que révèle la tempête Wauquiez

Atlantico : S'il n'est pas question de défendre Laurent Wauquiez, ne peut-on pas voir dans cette affaire et les réactions qu'elle entraîne, un témoignage d'une vraie ligne de faille entre un pouvoir politique autocentré (et incapable de sortir de son agenda) et une population qui ne croit plus du tout à la parole officielle ?

Maxime Tandonnet : Oui, je pense que cette polémique passionne le monde politique et médiatique mais rien n'indique qu'elle intéresse les Français. La disproportion est gigantesque. Laurent Wauquiez a tenu des propos dans un cadre privé et cette confiance a été trahie par l'un de ses interlocuteurs. Ses paroles sont évidemment contestables mais elles n'avaient rien de monstrueux. En démocratie, un chef de l'opposition a le droit de critiquer le pouvoir en place, même en termes excessifs et encore plus dans un cadre privé.

Cela a déclenché un effroyable tollé. Depuis quelques années, la mode est au lynchage médiatique. La parole libre, non aseptisée, est vécue comme intolérable. Je pense sincèrement que ce psychodrame, tempête dans un verre d'eau, est inaudible pour les Français. Ils attendent que les politiques s'occupent de leurs problèmes, de chômage, de pouvoir d'achat, de sécurité. Les Français sentent bien que cette nième polémique furieuse viet à point nommé pour éviter de parler des vraises questions qui préoccupent les Français. Aujourd'hui, les politiques ne font que régler leurs comptes et défouler leurs rancoeurs et jalousie. Ce phénomène de cour de récréation, depuis quatre jours, est tout simplement ridicule au regard des grands enjeux planétaires, la Syrie, la Turquie, l'Afrique. Il n'aura pour effet que de creuser encore le fossé entre la classe dirigeante et la nation.

Ne peut-on pas voir une forme d'hypocrisie dans les réactions des politiques (Laurent Wauquiez n'est pas le premier à taper sur la gérance coûteuse d'Alain Juppé par exemple, et tout le monde peut tenir des propos "trash" en off) ?

En effet, je pense que cette hypocrisie est terriante. Il faut faire semblant de s'indigner, de pousser des cris d'orfraies. M. Wauquiez touche à un point sensible quand il parle de "dictature". Bien sûr le terme est excessif au regard de la la réalité historique des dictatures. Mais l'usage de mots excessifs pour choquer et provoquer une prise de conscience fait partie de la liberté d'expression. A l'époque de la présidence Sarkozy, combien de fois les médias et l'opposition ont fait usage des mots fascistes, réactionnaire, raciste, sans que cela ne gène personne? Les âmes sensibles, aujourd'hui, ne supportent pas que Wauquiez ait parlé de "dictature". Or, au-delà de l'actuelle équipe au pouvoir, Laurent Wauquiez, en historien et en intellectuel politique, soulève-là une question fondamentale qui est celle de l'équilibre des pouvoir. Un système qui concentre dans un visage, un reflet médiatique, un nom, toute la substance du pouvoir politique, se substituant au gouvernement, au Parlement, aux partis politique, aux collectivités territoriales, ne peut que sombrer dans l'impuissance et l'échec. Le culte de l'image personnelle, la personnalisation à outrance du pouvoir conduisent au désastre. C'est tout ce que Laurent Wauquiez a voulu dire aux étudiants de l'école de commerce de Lyon. Visiblement, il a dit une vérité qui dérange pour susciter une telle déferlante de haine.