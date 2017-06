France-Inde ou la coopération entre "deux puissances faibles"

La France et l'Inde aussi. C’est d’abord vrai sur le plan géopolitique avec des inflexions notables des deux partenaires depuis la fin de la guerre froide et notamment le choix de renforcer une alliance entre « deux puissances faibles » comme le recommande le fameux Kautilya dans son traité Arthashastra vieux de 25 siècles. N’est-ce pas d’ailleurs le cadeau tout relié de cuir qu’a offert au Président français le Premier ministre indien lors de sa visite récente à Paris.

Sur le plan économique ensuite, l’Inde connaît bien son propre proverbe : « Le monde tremble devant l’éléphant mais piétine la fourmi ». Comme la Chine de Deng Xiaoping finalement, elle a compris qu’elle serait respectée et pèserait sur les affaires du monde à due proportion de sa puissance économique. D’où l’ouverture des années 1980 et la volonté de maximiser son taux de croissance malgré les effets pervers bien connus d’une croissance trop rapide en termes de pollution ou d’inégalités de richesse.

Le fait est que l’Inde est désormais la troisième puissance économique du monde en termes de produit national brut calculé par les prix domestiques –parité de pouvoir d’achat- après les USA et la Chine mais devant le Japon. Surtout, le ralentissement structurel chinois a permis au taux de croissance indien de dépasser depuis deux ans celui de sa concurrente asiatique avec un rythme tendanciel de 7-8%. Les yeux de tous les grands groupes mondiaux sont donc naturellement tournés vers ce nouveau marché du siècle avec près de 50 milliards € d’investissements directs étrangers l’an dernier.

Comme la France toutefois, l’Inde sait qu’il lui faut sauvegarder la plus grande autonomie sur le plan économique et technologique. Telle est la politique suivie avec encore plus d’insistance par le nouveau Premier ministre Narendra Modi dont le slogan phare « Make in India » a fait le tour du monde en quelques mois à peine et qui ressemble à s’y méprendre au retour chez du slogan « Made in France ». Dans les deux cas, nulle question d’isolation ou de nouveau protectionnisme, mais une ouverture intelligemment conduite autour de programmes de coopération et de soutien à des champions nationaux qu’il s’agit de protéger comme la prunelle de ses yeux. Ils s’appellent « India Inc. » dans le cas indien et CAC40 en France.