Salariés comme cadres dirigeants, tous à ramasser à la petite cuillère ? Pourquoi la France est malade de son inculture crasse en matière de management

Atlantico : Un sondage réalisé par l'Institut OpinionWay pour Capgemini montre que les cadres jugent le management "ringard". En quoi le modèle actuel est obsolète ? Pouvez-vous nous expliquer quels sont le/les problème(s) avec le management dans les entreprises françaises ? Quelles sont les entreprises les plus concernées ; les PME ou les grands groupes ?

Xavier Camby : Ce sondage me semble très intéressant, parce qu'honnête et reflétant pour une fois une simple vérité, que beaucoup tentent de maquiller, de déguiser ou de réfuter : dans une immense majorité d'entreprises et d'administrations sévit un mismanagement, destructeur de valeur ajouté autant que des personnes. S'il existe un pseudo modèle actuel, il est complètement dépassé. Bâtard malvenu, né des amours malsaines entre une hiérarchie calquée sur le modèle militaire (qui a sa vertu, dans l'armée) et un taylorisme dévoyé, il erre et divague entre l'autocratie caporaliste de petits chefs inquiets et l'instrumentalisation à tendance cybernétique ou algorithmique de la personne humaine par des QI à 150.

A ce déni du réel de l'humanité de chaque salarié, s'ajoute la méchante sauce du libéralisme prédateur : entre les actionnaires et les dirigeants d'une part et le marché de l'autre, chaque salarié - les managers les premiers - se sait être devenu une variable d'ajustement économique, un fusible financier, dès que toussotent l'action et l'ebitda ou que s'annoncent des restriction budgétaires !

Je force bien sûr un peu le trait, pour mettre en relief l'ineptie de nos croyances : la performance se décrèterait ou la motivation s'achèterait ? Depuis 40 ans les sciences sociales ont prouvé l'incurie de ces 2 erreurs, mais MBA et Grandes Ecoles - à de trop rares exceptions près - continuent de l'enseigner aussi doctement qu'aveuglement, y rajoutant des équations et des matrices pour expliquer le tout du genre humain et son comportement au travail ! La France n'est pas le seul pays contaminé, loin de là. Mais de même qu'aux USA, on y cultive une pensée universaliste, assez systémique et parfaitement redoutable. Un français ou un wasp américain aimera se flatter de l'élégance intellectuelle suivante : "Si je le dis, c'est que je le pense. Si donc moi, je le pense, c'est donc que c'est vrai". Et d'extrapoler ensuite à l'humanité entière. Là réside le vrai problème des entreprises françaises (qu'ignorent le plus souvent celles des autres nations d'Europe). Malgré l'inventivité de nos travailleurs et leur exceptionnelle productivité, dans les PME ou les Groupes, beaucoup pensent qu'ils peuvent avoir raison tout seul...

Cette même étude révèle quelques pistes suggérées par les cadres pour améliorer les choses. Ils sont notamment 67% à vouloir des espaces adaptés aux tâches, 58% à vouloir voir s'instaurer le travail à domicile… Quels sont les problèmes qui se posent pour que les managers adoptent ces méthodes modernes ? La France souffre-t-elle d'une inculture du management ?

Le bien-être au travail comme facteur de performances économiques individuelles et collectives constituent la vraie révolution actuelle. Ho je ne vise pas les salles de sports ou les sanctuaires de méditations dans les usines... Je parle d'un vrai bien-être, d'abord psychique : des relations simplement courtoises et harmonieuses (sans qu'aucun conflit, déni d'intelligence collaborative, ne soit jamais accepté . c'est une faute professionnelle), la possibilité d'apprendre, de se développer et d'actualiser ses talents, la certitude enfin d'oeuvrer utilement, pour un bénéfice direct ou indirect, de tous et de son environnement social, affectif, relationnel... Le travail à domicile représente souvent une bouffée d'oxygène spirituel pour le salarié, entravé de reporting, de process, de conventions, de jugements. Il en est de même pour certaines entreprises dont les locaux mal-soignés, tristes ou dégradés. Croyez-vous qu'un environnement moche et malcommode fait aimer son travail et donc aide à le bien faire ? Pareillement, pour les relations humaines quotidiennes au travail ! Croyez-vous possible de bien faire son travail. lorsque le chef s'est montré injuste ou maladroit avec vous ?