La France est-elle un protectorat américain ?

Atlantico : Lors de son discours prononcé à la conférence des ambassadeurs, ce lundi 27 août, Emmanuel Macron a pu déclarer "L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne". Derrière cette idée d'émancipation, comment mesurer la dépendance française globale, au-delà des questions de défense, à l'égard des Etats-Unis ?

Laurent Chalard : Si, depuis la politique d’indépendance nationale menée par le général de Gaulle, qui s’est traduit concrètement par le départ des troupes militaires américaines stationnées sur le sol hexagonal, les Français s’imaginent être une puissance indépendante des Etats-Unis, dans les faits, cela relève plus du mythe que de la réalité. Pendant la Guerre Froide, la France était pleinement sous l’ombrelle de Washington, qui lui sous-traitait la gestion d’une partie du continent africain pour contrer les velléités d’implantation communistes.

Notre pays ne disposait d’aucune marge de manœuvre politique et sur le plan économique, dans un premier temps, le plan Marshall, puis, dans un second temps, les transferts de technologie ont contribué à la croissance française. Depuis la fin de la Guerre Froide, non seulement la situation de dépendance ne s’est pas réduite, mais s’est, au contraire, accentuée, la France adoptant toutes les politiques néolibérales d’inspiration anglo-saxonne alors que la culture et du mode de vie américain triomphaient dans sa population. En effet, en termes politiques, la France appartient à toutes les institutions internationales pilotées par les Etats-Unis et sa politique étrangère, à quelques exceptions près (comme le refus de participer à l’intervention militaire américaine en Iraq en 2003), est totalement alignée sur celle de Washington. Par ailleurs, la défense de la langue française a été abandonnée par une élite fière que ses enfants s’expriment dans la langue du « dominant » : l’anglais.

Dans son dernier livre "Civilisation" Régis Debray décrivait "comment nous sommes devenus américains", notamment d'un point de vue culturel. Comment expliquer un constat qui peut paraître évident, mais qui est rarement perçu comme tel ?

Plus qu’américains, les Français sont devenus américanisés, dans le sens que le pays conserve quelques spécificités culturelles, mais, comme l’écrit à raison Régis Debray, l’américanisation de notre société est tellement profonde que la plupart des Français ne s’en rend pas compte. Prenons deux exemples pour illustrer notre propos : la musique et l’alimentation. Concernant la musique, jusqu’en 1945, la quasi-totalité de chansons diffusées en France étaient en français, les oreilles de nos concitoyens ne supportant pas la langue anglaise. Puis, après 1945, suite à la pression de Washington, les chansons anglaises ont été diffusées massivement sur les ondes hexagonales, ce qui a permis aux jeunes enfants de s’habituer à cette langue et de finir par l’apprécier. Aujourd’hui, la majorité des Français ont des idoles de la chanson anglo-saxonnes et non françaises, ce qui est probablement le symbole le plus frappant du phénomène d’acculturation qu’a subi notre pays. Concernant la nourriture, il en va de même. En 2018, de plus en plus de restaurants, y compris gastronomiques, proposent des « burgers », qui étaient au départ cantonnés au fast-food, que l’on retrouve, par ailleurs, partout sur le territoire français, dont ils contribuent à la défiguration du paysage. Loué pour son « repas gastronomique », classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, il n’en demeure pas moins que dans la réalité de nombreux foyers, c’est le modèle américain, qui s’est imposé, chacun mangeant de son côté en se servant dans le réfrigérateur.