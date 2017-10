La France, l’Egypte et les idiots-utiles de l’islamo-terrorisme

C’est du moins ce qu’ils espèrent démontrer en essayant de faire pression sur Emmanuel Macron, qui reçoit le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en visite officielle en France pour trois jours en vue de consolider les relations séculaires et stratégiques entre une Egypte qui a repris son rôle naturel de leadership du monde arabe et une France qui retrouve sa vocation historique dans un Moyen-Orient en pleine recomposition géopolitique.

Tous les leitmotivs classiques et éculés sont utilisés pour culpabiliser le président français et stigmatiser le « maréchal » égyptien : pouvoir illégitime issu d’un coup d’Etat, atteintes graves aux droits de l’homme et à la sacro-sainte liberté d’expression, népotisme, dictature militaire, voir même « crime contre l’humanité », selon la responsable de la section française de Human Rights Watch, qui recommande au président français de suspendre toute vente d’armes à l’Egypte sous le prétexte fallacieux qu’elles vont servir à la répression de la société civile et non point à la guerre contre le djihadisme terroriste.

Des Rafales, des bateaux de Projection et de Commandement - BPC de classe Mistral, des Frégate multi-missions (FREMM), des corvettes Gowind, pour réprimer d’hypothétiques manifestants pacifistes dans la place Al-Tahrir !!!

En somme, des accusations mensongères puisées dans le catalogue de la propagande islamiste, qui a raison d’en vouloir au président égyptien. Et pour cause : c’est grâce à lui que les Frères musulmans ont été mis hors d’état de nuire, non guère par un putsch militaire comme certains le prétendent, ni par une contre-révolution réactionnaire comme d’autres le supputent, mais par le réveil patriotique des Egyptiens, qui s’est d’abord manifesté par la mobilisation de plusieurs millions de citoyens en juin 2013, ensuite par un plébiscite, lors d’élections parfaitement légales et transparentes en mai 2014, qui a hissé Abdel Fattah al-Sissi au sommet de l’Etat. C’est ainsi que les comploteurs contre Nasser et les assassins de Sadate ont été chassés du pouvoir après deux années d’islamisme « modéré », qui a marqué les esprits, et pas seulement au sein de la minorité Copte.

A la suite de cette défaite cuisante qui a renvoyé les barbus à leurs mosquées d’où ils n’auraient jamais dû surgir, et dès lors qu’ils avaient perdu un protecteur bienveillant en la personne de Barack Hussein Obama, les Frères musulmans ont recouru aux armes et aux attentats terroristes à l’intérieur du pays, tout en se faisant passer à l’étranger pour des victimes expiatoires. Chassez le naturel et il revient au galop. L’Algérie en 1991 et la Syrie depuis 2011, ont connu ce processus de transfiguration par lequel l’intégriste devient démocrate compatible et en cela défendable ; et le pouvoir, seul détenteur de la « violence légitime » (Max Weber), devient un Etat Moloch qu’il faut dénoncer et même abattre quitte à lui substituer un Etat théocratique et totalitaire.