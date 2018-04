“La France doit redevenir un pays de progrès pour tous” : oui… mais quel est le chemin qui y mène si on se fie à l’expérience des 30 dernières années ?

Atlantico : Lors de son intervention lors du JT de ​TF1, ce jeudi 12 avril, Emmanuel Macron a pu déclarer​ :"Il ne peut y avoir de politique de redistribution possible si on ne produit pas d'abord. Il faut redevenir un pays de progrès pour tous", "la justice, ce n'est pas une pincée de dépenses sociales en plus". Quels sont les modèles qui pourraient prétendre avoir permis, au cours de ces dernières années, la réalisation d'un "progrès pour tous" ?

Nicolas Goetzmann : En partant de l'idée de "progrès pour tous", on peut se référer à l'évolution des inégalités au cours de ces dernières décennies pour tenter de faire un bilan. Il est déjà intéressant d'observer les données d'avant crise, ce qui permet de comparer les structures économiques des pays dans un cadre de croissance "normale".

Selon les chiffres de l'OCDE, et en prenant en compte des pays comme la France, l'Allemagne, les États Unis, ou le Royaume-Uni, on constate que la progression des inégalités a été le mieux maitrisée…en France. Entre le milieu des années 80 et la fin des années 2000, lorsque les revenus du décile supérieur progressaient en moyenne annuelle de 1.3%, les revenus du décile inférieur progressaient de 1.6%. En Allemagne, la progression moyenne du décile inférieur était de 0.1%, contre 1.6% pour le décile supérieur. Reste les déciles supérieurs aux États-Unis (+1.9%) et au Royaume Uni (2.5%) qui dépassent les déciles inférieurs ( 0.5% aux États-Unis, et 0.9% au Royaume Uni).

Donc, quand Emmanuel Macron évoque cette question du progrès pour tous, il est quand même possible de répondre que le modèle français est plutôt bien positionné sur la question de la redistribution des richesses. Le problème n'est pas celui-ci, mais il est dans la capacité du pays à générer de la croissance. Et c'est là que le choc idéologique a lieu. Parce que l'approche d'Emmanuel Macron conduit à vouloir progressivement détricoter le système qui a permis de contenir la progression des inégalités, en pensant que cela permettra de relancer la croissance. Mais cette idée ne tient pas la route ; si la croissance des revenus de l'ensemble de la population a été faible en France sur la même période (1.2%), elle n'a pas été beaucoup plus forte aux États Unis (1.3%), a été inférieure en Allemagne (0.9%) et par contre plus forte au Royaume Uni (2.1%).

Il faut voir cette notion de progrès au travers de deux volets : un volet qui concerne la croissance, et là nous entrons dans des logiques de politiques macroéconomiques, principalement de politique monétaire -c'est une politique monétaire qui va permettre d'ajuster la croissance d'un pays à son potentiel - puis, il y a un volet redistribution, et dans ce volet-là, la France est bien positionnée. L'économie marche sur deux jambes, le moteur (la politique monétaire), et la structure fiscale qui permet de corriger les inégalités.