Pourquoi la fête d'Emmanuel macron à la Rotonde est bien plus qu'une faute d'image

Un front est ouest sépare les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais si on regarde un peu plus prêt, force est de constater qu'il y a d'autres lignes de fractures importantes entre France urbaine, France du Littoral, France du vide et France de la mondialisation, France des campagnes et France des exclus de la mondialisation.