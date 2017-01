Les Français ont meilleur moral : mauvaise nouvelle pour les politiques qui veulent réformer

Le moral des Français s’est nettement amélioré en ce début d’année 2017 puisque l’indice établi par l’Insee a retrouvé ses niveaux d’avant la crise, en 2007, il y a deux ans, juste avant la crise des subprimes. A l’époque, le chômage touchait 7,6% de la population active, alors qu‘il était encore de 9,6% à fin 2016, mais, et c’est le fait nouveau, le taux de chômage a baissé pendant toute l’année dernière.

L’inquiétude des français sur l’emploi, s’est un peu estompée aussi grâce aux activités indépendantes qui donnent un sentiment d’amélioration accrue. Multiplication des créations d’entreprises individuelles, et pas seulement des start-up, des missions, et des CDD de très courtes durées (un mois) ; Bref il y a eu des progrès de la flexibilité dans l’organisation du travail.

Cette amélioration relative de l’emploi a permis de sécuriser les ménages et de desserrer l’étau sur le pouvoir d’achat. Interrogés par l’Insee, les Français admettent qu‘ils ont bénéficié d’une situation financière plus large, mais ils reconnaissent aussi que les prix de l’énergie et les taux d’intérêt leur ont donné des marges de manœuvre au niveau de leur trésorerie personnelle.

Cette amélioration a impacté les niveaux de la consommation qui sont meilleurs dans tous les secteurs : l’automobile, les biens d’équipement de la maison et les voyages. Alors dans le tourisme, les grands opérateurs (SNCF, Air France, Accor) ne l‘ont pas senti directement mais leurs nouveaux concurrents , Blablacar , Ouibus, Uber, Airbnb ont largement profité de cette clientèle nouvelle et décomplexée.

Au bout de la chaine, le montant des investissements d’entreprise a remonté.

Alors, ce qui est intéressant, c’est que le moral des ménages français et en phase avec la bonne orientation de l’économie mondiale. Les grandes économies de la planète, celle des États-Unis et des émergents ont toutes surmonté les criantes que l’on pouvait avoir l’année dernière, compte tenu du contrechoc pétrolier.

Le problème aujourd'hui, c’est ce décalage entre l’optimisme des ménages (et plus naturellement de jeunes) et le pessimisme chronique des économistes, des analystes et de tous les observateurs. D’ordinaire c’est l'inverse. Quand les chiffres sont meilleurs, la perception de ces chiffres par l’opinion est négative.

Les économistes et les analystes voient des nuages partout. A l’ouest, ils s’interrogent beaucoup sur les effets de l’arrivée de Donald Trump. 9 économistes sur 10 pensent que la politique économique de Trump va booster l’économie américaine (d’où l’euphorie de la bourse aux US) mais cette croissance ne sera pas contagieuse puisque l’économie américaine veut se replier sur elle-même.

Le Brexit va forcement freiner l’activité britannique et par contrecoup l’activité de l’Europe toute entière ; il faudra attendre plusieurs années pour retrouver un modèle dynamique.