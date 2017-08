Français de l’étranger : une continuité parfaite avec la « vieille politique »

Emmanuel Macron, tout pressé de faire passer sa loi de moralisation, n’a même pas pris le temps d’élaborer de dispositif pour pallier la disparition de la réserve parlementaire! Les députés LREM sont même revenus sur l’amendement voté au Sénat visant à garantir une dotation compensatoire en faveur de projets soutenant la présence et le rayonnement français à l'étranger, tels que des petites écoles, sociétés de bienfaisance et Alliances françaises.

Ce dossier, sur lequel je m'étais beaucoup impliquée - par le dépôt d'amendements mais aussi en réalisant des démarches en vue de la création d'une Fondation pour la Présence et le Rayonnement français à l'étranger est essentiel pour nos compatriotes expatriés. Une telle Fondation permettrait un véritable effet de levier et favoriserait la levée de fonds privés, devenus indispensables suite au rétrécissement constant du budget alloué aux Français de l'étranger. Mais plutôt qu’innover et s’engager dans cette direction, le gouvernement opte pour le renforcement de la centralisation et du contrôle.

La continuité avec l’ère Hollande est aussi budgétaire. Sur la durée du quinquennat précédent, le budget de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) aura diminué de 6,25 % ... tandis que sur la même période celui de l’éducation nationale croissait de 12,4 %. Pire encore, un décret ministériel prévoit une baisse de près de 42 millions d'euros de la subvention de fonctionnement de l'AEFE alors que la trésorerie des services centraux s'élèverait, d'après les prévisions, à seulement 100 000 euros pour la fin de l'année 2017 ! Pour justifier cet assèchement drastique des moyens, le Ministère des finances annonce que le niveau global de trésorerie de l'AEFE s'élevait à près de 267 millions d'euros à la fin de l'année 2016. Il resterait, d'après Bercy, suffisamment de réserves pour donner à l'Agence une marge de manœuvre.

Mais cet argument est fallacieux : les niveaux de trésorerie en apparence élevés sont pour leur immense majorité déjà engagés pour des frais de rénovation nécessaires à la sécurisation des établissements qui avaient déjà été approuvés par deux plans stratégiques de programmation immobilière pour 2010-2015 et 2016-2020 ! Or, les réserves que l'exécutif veut impitoyablement geler sont majoritairement tirées, à plus de deux tiers, de frais d'écolage que versent les familles, frais souvent augmentés pour financer les projets immobiliers nécessaires à un enseignement de qualité. C'est donc à juste titre que les familles peuvent considérer que cet argent leur appartient plus qu'à l'Etat, surtout lorsqu'elles constatent une inégalité frappante entre les moyens mis en œuvre pour l'enseignement dans l'hexagone et ceux alloués aux élèves scolarisés à l'étranger.

Rappelons à ce sujet qu’un élève français à l’étranger coûte 1500€/an à l’Etat, contre 8000€ pour un élève dans l’hexagone. De même les effectifs financés sur le programme "Coopération culturelle et promotion du français" auront baissé de 26,4%. L'Institut français a vu son budget coupé de 42%, celui des Alliances françaises de 30%... Quant à l'aide sociale en faveur de nos compatriotes démunis à l'étranger, elle est marquée par un désengagement clair du Ministère des Affaires étrangères, sans que le tissu associatif - et notamment les sociétés de bienfaisance - ne soit doté des moyens de le compenser.